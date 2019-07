Exposició fotogràfica de la història del Roser d’Ordino

El Roser d’Ordino celebra data. És mig segle des que es va prendre la decisió el 1969 de traslladar els dies festius que es donaven per Sant Corneli a les dates actuals. Aquest any es desenvolupa del 5 al 8 de juliol i per commemorar el 50è aniversari es porta a terme una exposició en diferents indrets del centre històric d’Ordino amb fotografies de l’esdeveniment al llarg de la història.

Les obres, que es podran veure fins a final d’octubre, són «un homenatge amb una festa una mica especial», com va indicar la consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social del comú, Vanessa Fenés. També es realitzarà una exposició a l’edifici sociocultural de l’Estudi, que es podrà veure fins a finals d’aquest mes, amb llibrets i samarretes que s’han creat durant els últims cinquanta anys. El 2010 el Roser d’Ordino va ser catalogat com a festa d’interès cultural i tenir la vitalitat amb què avui dia compta és «gràcies al jovent d’Ordino». En aquesta edició es recuperen activitats destacades que es feien anys enrere, com és el cas del partit de futbol entre solters i casats, que tindrà lloc el 6 de juliol, una gimcana tradicional el mateix dia per als més petits i el ball de tarda del contrapàs durant l’actuació de l’Esbart Dansaire.

Es mantenen activitats com la cursa groga pel riu Segudet, les tradicionals hamburguesada i botifarrada; i la cursa ECOA. Entre els actes més assenyalats del programa de l’esdeveniment d’enguany, destaca la tradicional plega de roses, que se celebrarà el 7 de juliol a les 13.30 hores.