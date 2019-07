Els ecologistes reclamen celeritat per acabar amb el plàstic d’un sol ús

Les associacions ecologistes del país van celebrar ahir la iniciativa del Govern per començar a eliminar les bosses de plàstic d’un sol ús dels supermercats. Ara bé, totes elles van coincidir a assenyalar que el termini de 15 o 20 anys fixat per la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, és «massa elevat». El més crític va ser el portaveu del moviment jove Fridays For Future Andorra, Mateu Bracqe, qui va assegurar que «l’emergència climàtica ja està en marxa i no podem esperar tant de temps». Malgrat reconèixer que aquest tipus de mesures «potser no es poden prendre d’un dia per l’altre», va afirmar que «un parell o tres d’anys haurien de ser suficients» per aconseguir conscienciar la població i apostar de manera col·lectiva per les bosses reutilitzables. A més, va instar l’Executiu a ser pioner, «o fins i tot», a liderar un procés revolucionari ecosostenible dins d’Europa. «El nou Govern ha començat molt bé, amb una mesura boníssima. Llàstima que no hagi pogut donar una data més precisa o un termini més curt», va lamentar el portaveu.



El president de l’Apapma, Carles Iriarte, va considerar que si bé la iniciativa és bona, calen més «polítiques valentes, en què prevalgui la salut de les persones i el respecte pel medi ambient». En aquest sentit, també va demanar al Govern que elimini per llei els productes envelats, una solució per la qual també va apostar Bracqe, tot afirmant que «si el Govern prohibeix vendre productes amb plàstic d’un sol ús, les botigues hauran de seguir les seves ordres».



Una mica més comprensiu va ser el president de l’Agreda, Miquel Àngel Armengol, qui va admetre que «a tots ens agradaria fixar una data» [per a l’erradicació de les bosses de plàstic], però acostumar-se a «als nous conceptes costa una mica» i «entenem que hi ha indústries i agents econòmics al darrere que no posen les coses fàcils». Per a Armengol demanar a l’Administració que posi una data límit és «excessiu», però la va convidar a ser capdavantera internacionalment en la gestió de residus, inclòs el plàstic. A més, el president de l’Agreda va explicar que ja havia tingut feedback per part dels supermercats que han instal·lat les bosses reutilitzables en les seves seccions de fruita i verdura i va assegurar que «els clients estan molt contents» amb l’alternativa.

Economia circular

Aquest dimecres, la ministra avançar que l’any que ve s’iniciarà el pla d’economia circular amb el qual «mirarem de ser ambiciosos en matèria de reducció de plàstic». Segons Calvó, aquest pla ha de plantejar el model de gestió de residus de les pròximes dècades , sempre seguint les exigències d’Europa, i va considerar que per assolir-lo amb èxit serà imprescindible la col·laboració de la ciutadania, els comuns i altres entitats socials. De moment, la mesura s’ha pres en els grans centres comercials, però des del ministeri no es descarta ampliar-la a negocis més petits.