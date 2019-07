Nova afectació de trànsit per obres a Encamp al sector del Pont de les escoles

Els treballs per al condicionament de la nova galeria de serveis que s’està instal·lant en el marc del projecte de remodelació de les avingudes de Joan Martí i François Mitterrand implicarà un nou tram d’afectació al sector del Pont de les escoles, que es tallarà al trànsit rodat a partir el pròxim dilluns. L’afectació s’allargarà fins al 2 d’agost vinent, temps previst per finalitzar els treballs en aquest tram. Durant aquest període s’habilitarà el pas alternatiu per als vehicles pel Passeig de l’Alguer a través de l’accés de la cruïlla amb l’avinguda Príncep Benlloch (a l’alçada del Xocolatí).



Aquesta actuació no implica cap canvi en relació a les zones d’afectació vigents des de l’inici dels treballs, el febrer passat. Segons un comunicat del comú, la restricció se cenyirà estrictament al període requerit per al desenvolupament de l’actuació en aquest punt i es restablirà de forma immediata un cop aquesta hagi finalitzat.



Des del comú, el cònsol major, Jordi Torres, i el conseller d’Obres Públiques, Jordi Rich, van informar personalment dels canvis tots els comerços i propietaris de la àrea afectada. També s’enviarà una carta informativa als veïns de les zones residencials de l’entorn per tal que estiguin previnguts.