La capital instal·larà un aquaparc inflable a l’Estadi Comunal

El Comú d’Andorra la Vella ha acordat instal·lar un aquaparc d’estiu a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila a partir del dimarts 9 de juliol i fins diumenge 1 de setembre. Estarà obert de dimarts a dissabte d’11.00 a 19.00 hores, mentre que diumenge l’horari d’obertura serà d’11.00 a 15.00 hores. L’entrada, que costarà 3 euros, serà gratuïta per als abonats al Centre esportiu dels Serradells.



En un principi, la intenció del comú era poder disposar a l’estiu de la piscina exterior dels Serradells, però finalment els informes tècnics no n’autoritzen l’obertura perquè la instal·lació limita amb la façana del centre esportiu més malmesa per l’incendi del mes de novembre.



Això ha fet buscar alternatives per oferir una proposta lúdica i refrescant per als ciutadans en absència de la piscina exterior. Així doncs, a partir del dimarts que ve, el gol nord de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila oferirà un aquaparc que no només comptarà amb piscines inflables, sinó que l’oferta es complementarà amb inflables d’aigua i jocs refrescants per als més menuts. L’espai destinat a aquaparc es concentrarà en els dos terrenys de gespa artificial de l’Estadi, que també s’adequarà per oferir hamaques on prendre el sol i donarà accés a la zona de gespa. També hi haurà dutxes exteriors i vestidors habilitats per als usuaris i s’oferirà servei de bar amb terrassa. Cada dissabte a les 17.00 hores, a més, hi haurà Festa de l’escuma per a tots els ciutadans presents a l’aquaparc d’estiu.