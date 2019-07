El Taller d’Emprenadors permet crear 95 empreses

Des que es va iniciar el Taller d’Emprenedors a la Universitat d’Andorra (UdA) el curs 1999-2000, hi ha hagut fins a 358 emprenedors inscrits. D’aquests, 272 han finalitzat el seu pla d’empresa i 95 projectes s’han convertit en una realitat. Així ho va confirmar ahir el coordinador del Taller d’Emprenedors, Joan Gonfaus, en l’acte de clausura del taller de l’edició del 2019 on, de les quinze idees presentades inicialment, s’han consolidat deu plans d’empresa, dels quals un d’ells ja es troba en funcionament i tres es troben en procés de constitució.



Com en les passades edicions, hi ha hagut tres guanyadors corresponents als emprenedors que han quedat en primera, segona i tercera posició. Paikan Bichot, amb la seva iniciativa de comercialització d’obres d’art, s’ha endut els 2.000 euros del primer premi; Estrella Matas i Mònica Duran s’han fet amb la segona posició amb el seu projecte de cafeteria socioassistencial i formació sociosanitària i han estat guardonades amb un premi de 1.300 euros, i el tercer premi, de 750 euros, ha estat per a Jordi Pons amb el seu projecte de transformació de cotxes normals a elèctrics.



L’acte va comptar amb la presència del rector de l’UdA, Miquel Nicolau, que va recordar la importància que hi hagi emprenedors al país perquè sorgeixin noves empreses, així com del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, informa l’ANA.