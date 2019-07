Desperta Laurèdia acusa el comú de voler diluir la reunió de poble

El col·lectiu Desperta Laurèdia veu en el canvi de data de la reunió de poble que el comú de Sant Julià va anunciar per explicar el projecte de la tirolina, una «clara voluntat que l’afluència sigui baixa». Així ho van manifestar mitjançant un comunicat en el qual, però, celebren que finalment els dirigents parroquials hagin accedit a donar explicacions en públic sobre el projecte. Però el 17 de juliol consideren que «no ha estat triat a l’atzar, inicialment s’havia dit el dia 2 que per la conveniència de la gent era molt millor. El canvi és perquè hi vagi poca gent, perquè sinó ja ho haurien pogut explicar tot el mes d’abril quan es va anunciar que el projecte tiraria endavant», va matisar el portaveu de la plataforma, Cerni Cairat.



El grup, que també posa en dubte la viabilitat del giny veient com han anat altres projectes com el del ràfting, el tobogan del Prat Gran o el Tobotronc nocturn, també va fer públic el seu malestar pel fet de no haver rebut cap resposta a la sol·licitud d’informació presentada el 29 de maig. El col·lectiu tenia la voluntat de poder disposar de tota la informació en relació al projecte de la tirolina abans de la reunió de poble. Ara bé, veient que a finals d’aquest mes es compleix el termini de dos mesos de la presentació de la sol·licitud, Cairat va avançar que «si no ens responen no descartem presentar un recurs administratiu per aconseguir la informació». Arribar a anar més enllà, no està decidit, volen anar pas per pas i veure com acaba la situació.



El portaveu del col·lectiu va admetre que «estem decebuts amb els polítics que han governat els darrers anys a Sant Julià per la manera de fer opaca i la voluntat de desinformar a la ciutadania que han mostrat». La falta de resposta, doncs, no els ha vingut de nou.

Preocupació

D’altra banda, en el comunicat facilitat ahir el grup també va mostrar la seva preocupació per les finances comunals i més després de veure les observacions fetes pel Tribunal de Comptes en l’informe de fiscalització corresponent al 2016. Remarquen que es posa en evidència que la corporació va sobrepassar el límit d’endeutament i de càrrega financera permès per la Llei de finances comunals alhora que es continua assenyalant que Camprabassa SA es troba en causa de dissolució.



En el comunicat remarquen que davant la difícil situació que viuen les finances comunals i els deteriorament polític de Sant Julià, el grup expressa la voluntat de treballar «sempre amb una mà estesa» amb totes les forces polítiques i amb plena col·laboració amb el comú, amb l’objectiu de cercar solucions a «la difícil situació» que es viu a la parròquia.