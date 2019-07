Terceravia constitueix els comitès parroquials i treballa en el programa

Conxita Marsol va mostrar-se oberta a parlar, però des de terceravia es posa el fre. El líder de la formació, Josep Pintat deixa clar que parlar ara de possibles pactes és «prematur» i seria «fer volar coloms». Pintat té clar que parteixen amb cert desavantatge perquè en ser una formació nova, tenen feina per fer que els altres ja tenen enllestida. Així, va assegurar que durant el mes de juliol la prioritat és enllestir la constitució dels comitès parroquials i començar a elaborar les propostes programàtiques. Seria a partir del setembre quan es començaria a valorar on es presenta la formació i de quina manera. «Nosaltres establim unes línies bàsiques que són globals per a tots i després, cada comitè definirà el projecte de parròquia», va exposar, advertint que en cas de possibles pactes, també serien aquests comitès els que ho haurien d’avaluar. Per ara, doncs, tots els escenaris estarien oberts.

Control

D’altra banda, la formació va anunciar ahir que ha fet una demanda d’informació per conèixer tots els detalls dels treballs de construcció de la seu de la Justícia. La petició la va entrar el conseller general, Josep Majoral, que reclama que l’executiu faciliti de manera detallada els pressupostos adjudicats i les partides destinades a la construcció del nou edifici de la Batllia, el detall dels imprevistos i canvis de materials, el pla d’obra on es reflecteixi el cost associat a la durada de les tasques, així com els contractes entre el Govern i totes les empreses adjudicatàries, tant pel que fa a la construcció, com pel projecte i direcció d’obra. L’objectiu és «tenir un rigor i control sobre la despesa de la construcció de la nova seu de la Justícia» en tractar-se d’una de les obres més grans que s’estan duent a terme i que compta amb un pressupost força elevat.