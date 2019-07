L’oposició reclamarà informació per aclarir la venda de Vall Banc

La confirmació per part del Govern que, malgrat el desbloqueig de la renda variable retinguda a Crédit Suïsse, no s’ingressarà ni un euro més per la venda de Vall Banc a JC Flowers ha comportat que els partits de l’oposició anunciïn l’entrada de diferents peticions d’informació per tal de poder disposar de tots els detalls tant de l’operació com de les condicions que fixava el contracte.



En aquest sentit, el president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, considera que el Govern ha estat «poc transparent» amb aquesta qüestió, i per tant «preveiem fer una demanda d’informació àmplia perquè és un tema complex i des del 2015 encadenem alts i baixos». Pintat va explicar que tot i que el president de l’AREB, Albert Hinojosa «em va trucar per informar-me del desbloqueig de la renda variable, no em va comentar res d’aquesta clàusula». Des del punt de vista del parlamentari lauredià, però, «és un tema de prou entitat com perquè s’informi bé als diferents grups per no generar més embolic del que ja hem tingut fins ara».

Des del PS es va declinar fer valoracions sobre la qüestió però van assegurar que estan preparant diferents iniciatives parlamentàries, que han de decidir si són preguntes o demandes d’informació, per tenir totes les dades del cas.



En canvi, dels del grup parlamentari liberal, el seu president, Ferran Costa, considera que «no es pot retreure ni posar la responsabilitat al Govern sobre aquest tema. Tot el desafortunat episodi de BPA, afortunadament s’ha superat. Sabíem que aquesta clàusula existia en el moment que JC Flowers va establir el contracte amb el Govern i el que caldria és posar èmfasi en poder celebrar que 500 milions de renda variable han tornat en mans dels dipositaris que havien fet confiança amb el sistema financer del país en el seu moment». Així reitera que «el fet que un tribunal suís dilatés la seva decisió, no és imputable ni de bon tros al Govern», remarcant que cal «respectar les regles del joc».