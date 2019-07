Ros afirma que «hi ha marcs legals» per ampliar els convenis sanitaris

D’altra banda, Ros va expressar a Fàbrega el seu desig perquè la implementació del GPS a l’aeroport d’Andorra-La Seu «pugui ser una realitat a la primavera del 2020». D’aquesta manera, com va confirmar l’alcalde, les proves sobre el terreny encarregades als experts suïssos es realitzaran «passat l’estiu».

Per la seva banda, Fàbrega va destacar que aquesta reunió «la vam demanar des del primer dia» per traslladar una promesa del seu programa electoral que requerirà la negociació entre Espanya i Andorra.

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, va rebre ahir al nou alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i el regidor Francesc Viaplana per abordar les principals qüestions de caire transfronterer, entre la qual destaca la demanda del consistori urgellenc d’ampliar els convenis sanitaris amb Andorra. En aquest sentit, Ros va recollir amb bons ulls la proposta i va assegurar que «hi ha marcs legals» per ampliar un conveni que, entre d’altres coses, empari als pacients urgellencs a ser atesos a la unitat de cures intensives (UCI) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Per Adrià Esteban

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació