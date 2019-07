Les vendes dels vehicles dièsel cauen un 23% el primer semestre

La venda de vehicles dièsel es desploma. Durant el primer semestre de l’any, es van matricular 680 vehicles de gasoil, una xifra un 23,5% inferior respecte al període entre els mesos de gener i de juny del 2018. Segons les dades del departament d’Estadística del mes passat que es van donar a conèixer ahir, també es denota la tendència negativa dels últims trenta dies, ja que durant aquest període es van matricular un total de 112 vehicles dièsel, una xifra que suposa una variació percentual negativa del 31,7% respecte al mateix període de l’any anterior.

En les xifres globals del primer semestre de l’any, els vehicles de gasolina van assolir les 1.442 matriculacions, amb un creixement del 7,4% respecte el mateix període de l’any passat. D’elèctrics se’n van comprar 16 fins al juny, mentre que l’any passat van ser 43, amb un percentatge negatiu del 62,8%.

Pel secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Antoni Sasplugas, aquesta fenomen de decreixement es deu principalment a dos factors. Per una banda va recordar que «portàvem dos anys de creixement», raó per la qual s’ha tornat a estabilitzar el parc automobilístic tenint en compte que els vehicles «no és un element de consum diari». A més, el secretari general de l’ACA va considerar que «la situació econòmica actual no és tan bona com ens pensem», ja que no es pot dissociar del que succeeix als països de l’entorn, on també cauen les matriculacions per l’envelliment del parc automobilístic.

La indefinició del mercat

En un segon ordre , Sasplugas va apuntar al «període de transformació» que viu el sector. «No ajuda la indefinició de la indústria amb el mercat» va expressar el dirigent de l’ACA, un discurs que va en consonància amb el que també discerneix l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA). «La incertesa de saber què passarà amb els cotxes de combustibles fòssils o amb els dièsel les percep el consumidor», va manifestar Sasplugas, que va mostrar la seva comprensió «pels dubtes que manifesta la gent». «El consumidor està quiet perquè els fabricants no s’han posat d’acord en apostar per una tecnologia» ,va destacar Sasplugas, que va criticar que «no hi ha un missatge nítid i clar». Prova d’això és que durant el mes de juny la caiguda de la matriculació de vehicles es fa extensible a tots els tipus d’energia,i les dades també són majoritàriament negatives respecte a les xifres acumulades durant els darrers dotze mesos.

Al juny es van matricular 394 vehicles, xifra que suposa una variació percentual negativa del 19,6% en relació a l’any anterior. Aquesta xifra desglossada pel tipus de vehicle mostra com els turismes van assolir les 235 matriculacions, amb una variació percentual negativa del 29,2%, i les motocicletes i els ciclomotors van quedar-se en 99, amb una variació percentual negativa del 9,2%. No obstant això, els camions i les furgonetes van romandre estables amb 40 matriculacions, mentre que l’apartat «altres» sí va experimentar un creixement al aconseguir 20 matriculacions, 11 més que fa un any.

Els ajuts econòmics per a la compra de vehicles elèctrics es redueixen fins al 35%

El passat dimecres va sortir publicat al BOPA la modificació del Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, que contempla la reducció del percentatge màxim d’ajut a la compra d’aquest tipus de vehicle fins al 35%. Fins ara aquest ajut suposava el 50% però la motivació d’aquesta reducció, segons va explicar el ministre portaveu, Eric Jover, és que «l’objectiu és de continuar acompanyant al procés però entenent que l’empenta que dona el Govern en aquestes polítiques també ha d’estar basat en una demanda de la pròpia ciutadania».

En aquest sentit, les dades del Departament de Transports del mostren com l’històric de matriculacions ha anat creixent any rere any tant en el cas dels vehicles elèctrics 100% com en el dels híbrids de gasolina no endollable. En el cas dels elèctrics 100% si es constata una evolució significativa a partir de la implementació del programa Engega, ja que si en el període comprés entre 2011 i 2015 es van matricular set vehicles, en els tres darrers anys ho van fer un total de 287, amb un increment significatiu amb el pas del temps. En el cas dels híbrids de gasolina no endollable també van experimentar un canvi a partir de 2016 i d’ençà han crescut fins arribar als 63 l’any passat. Per contra, els híbrids de gasolina endollable van assolir una bona penetració al 2016 amb 82 matriculacions però des de llavors han caigut fins a una cinquantena en els dos darrers anys.