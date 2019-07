PrinciEsport no descarta tornar a acollir el World Padel Tour

Els problemes de Principadel es poden donar per acabats. D’aquesta manera, el club passarà a anomenar-se PrinciEsport, després que l’empresa Urban Sports Activa hagi entrat a formar part de l’accionariat i que aquesta sigui la nova gestora de l’entitat.

En aquest context, Xavier Altimir, president del PrinciEsport, va explicar ahir en la roda de premsa de presentació del projecte que «estem oberts a tornar a acollir el World Padel Tour», encara que va reconèixer que això només passarà si es compta amb el suport del Govern, dels comuns i dels patrocinadors privats, ja que la darrera vegada, «no va ser d’aquesta manera» i va criticar durament «que es gastin quatre milions d’euros amb el Cirque du Solei per portar turisme que no és gens de qualitat» i que «no es doni suport a un esdeveniment que porta 5.000 o 6.000 persones en un cap de setmana».

«La darrera vegada, quan ho va promoure Miguel Lao, es podria dir que vam començar amb mal peu des del principi, nosaltres podem cedir instal·lacions però els quarts de finals, les semifinals i les finals hauran de ser al Poliesportiu», explicava i recordava que el feed exigit per l’organització hauria de ser menor, ja que hi ha clubs que tan sols se’ls hi ha demanat un 20% en comparació amb el que Lao va pagar. Així mateix, José Manuel Sánchez Bellidor, director de PrinciEsport, va donar a conèixer tots els detalls del projecte i la seva ambició, ja que volen començar amb 2.200 socis i ser «un centre socioesportiu on es reuneixi gent del país i no només per practicar esports de raqueta». En aquesta «nova etapa i nova dimensió hi haurà fitness indoor, restaurants i sales on es faran activitats de cardio, dansa, body pump, ciclisme indoor, pilates o ioga». A més, també volen ser un referent dels esports d’outdoor, amb activitats d’esquí, muntanyisme o ciclisme de carretera. De fet, en aquest context, tenen la voluntat de parlar amb els ciclistes professionals que resideixen al país per interessar-se per les seves necessitats.

Així, buscaran «convertir-nos en el centre social de Santa Coloma, ser la valuosa plaça de toros de Santa Coloma, on també hi haurà esdeveniments culturals sempre que no intercedeixin en la vida del soci». Per tant, poder acollir alguna mena de festival queda descartat perquè busquen esdeveniments d’una durada curta. «El soci ho és tot, tindrem una sisena pista de pàdel, cinc pistes de tennis més una de poliesportiva», ja que «comptarem amb un 3x3», remarcava.

PrinciEsport serà també la seu de la Federació Andorrana de Tennis i tal com ja va avançar EL PERIÒDIC, acollirà un torneig ITF júnior i el tennis dels Jocs dels Petits Estats.

Finalment, pel que fa als deutes, Altimir va explicar que ja els tenen resolts i que els del World Padel Tour no tenen res a veure amb PrinciEsport.