El MoraBanc incorpora l’escorta Frantz Massenat

El MoraBanc Andorra va tancar ahir la incorporació de l’escorta Frantz Massenat, que arriba procedent de l’EWE Baskets Oldenburg de la lliga alemanya.

Massenat firma per una temporada i també pot jugar de base. Té 27 anys, mesura 1,93 metres i ha destacat les darreres temporades per la seva constant evolució i per ser un jugador vertical i versàtil en pista. En la darrera temporada el nou jugador tricolor va acreditar uns números excel·lents amb 11 punts, tres assistències i dos rebots per partit. Des dels seus anys universitaris a Drexel, Massenat va mostrar sempre un joc en progressió en el que ha anat afegint armes al seu talent i a un físic privilegiat. Després de no ser escollit al Draft de l’NBA l’any 2014, el jugador va fitxar pel Mitteldeutscher BC i després se’n va anar a l’EWE Baskets Oldenburg. Ara començarà la seva trajectòria a la Lliga Endesa.

En aquest context, segons va explicar el general manager del MoraBanc, Francesc Solana, «és un jugador que ha madurat molt en el seu joc, bon defensor i que ens pot ajudar en les posicions d’escorta i de base». «És un jugador amb molta energia, dels que gaudeix jugant i que estic convençut que connectarà molt amb els nostres aficionats», reiterava. «Està cridat a ser un dels nostres jugadors referents aquesta temporada», sentenciava.

Així mateix, Solana va indicar que «té una trajectòria els darrers cinc anys a Alemanya» i que «ens pot ajudar en dues posicions tant en la d’escorta com la de base». «És un bon defensor i l’afició s’identificarà amb ell, té molta expressió i gaudeix molt jugant a casa», reiterava.

En aquest context, el fitxatge de Massenat s’ajunta als de Jeremy Senglin i Nacho Llovet. Així, els andorrans estan fent la feina i des que es va anunciar que disputaria la pròxima edició de l’EuroCup juntament amb l’Unicaja de Màlaga i el Divina Seguros Joventuts, els andorrans no s’han aturat i tancaran nous fitxatges en els pròxims dies. El mateix jugador va destacar a Twitter ahir que «és el meu somni, tinc moltes ganes de poder jugar a Espanya i disputar l’EuroCup».

Ennis, a l’AS Mònaco

D’altra banda, l’AS Mònaco va confirmar ahir el fitxatge de Dylan Ennis. En aquest sentit, el jugador, que aquesta temporada s’havia convertit en una peça important per a Ibon Navarro, canviarà de Principat. En aquest context, el club va voler donar-li les gràcies per tot i li va desitjar molt bona sort. «Ens ho hem passat molt bé junts, et mereixes el millor», destacava.