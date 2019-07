El PIB creixerà un 2,4% el 2019

El creixement econòmic d’Andorra començarà a alentir-se a partir de l’any que ve. Segons l’informe que va fer públic ahir el Departament d’Estadística, la previsió de d’increment del PIB del Principat d’aquest any serà del 2,4% -sis dècimes superior al d’enguany-, una xifra que s’anirà reduïnt progressivament fins a l’1,9% el 2022, dues dades que van en consonància amb les estimacions que han fet organismes com el Fons Monetari Internacional (FMI) i l’OCDE, que en els últims mesos havien vingut alertant d’una possible desacceleració de l’economia, encara que al mateix temps descartaven una possible recessió.

Segons es desprèn de l’informe sobre les previsions macroeconòmiques, el PIB real andorrà creixerà en els pròxims quatre anys de manera positiva, però ho anirà fent a un ritme inferior en cada exercici. El Principat també es veurà condicionat pel descens del PIB als països de l’entorn com Espanya i França, on es preveu que el PIB real d’aquest any sigui del 2,2% i de l’1,3% respectivament, però amb una evolució estancada fins al 2022. En el cas d’Espanya, el PIB s’hauria de situard’aquí a tres anys l’1,7%, mentre que a França serà de l’1,5%, un indicador idèntic a la mitjana de la resta de paísos de la Zona Euro.

En aquest sentit, el gerent de la CEA, Iago Andreu, explica que aquesta dada «evidencia que tenim una gran dependència de les fluctuacions» de les economies del voltant i que, per tant, això encara incrementa més els pes dels arguments a favor d’iniciatives «que ens puguin fer una mica menys dependents», com ara l’ampliació dels convenis de doble imposició amb altres països i la construcció d’un eventual aeroport dins del país. Andreu també apunta que la desecceleració de l’economia andorrana «es va alentint», però creu que no s’han d’encendre les alarmes. «És evident que en les economies i les societats més madures, el creixement s’aplana i, per tant, s’hauria d’incidir en aplicar més diversificació», apunta el gerent de la patronal, que recorda que molts economistes consideren que l’economia hauria de créixer més enllà d’un 2% per tal que això repercuteixi ràpidament als ciutadans. En tot cas, el representant de la CEA afirma que les dades «no són dolentes» perquè el 2020 Andorra creixerà per sobre d’Espanya i de França.

Mentrestant, el PIB nominal, que calcula la producció de béns incloent-hi la inflació, se situarà aquest any al 3,2%. Estadística també preveu que l’IPC d’aquest any creixi un 0,8%, una dècima per sobre de la dada del 2018, mentre que l’any que ve la inflació es preveu que se situï a l’1,2%, també per sota dels dos estats veïns. Paral·lelament a la desacceleració del creixement, està previst que en els pròxims quatre anys el nombre d’assalariats creixi, però menys. Al 2022, la variació interanual del nombre de contractats passarà a ser de només l’1,7%, nou dècimes percentuals menys respecte al 2019. La massa salarial d’aquest 2019 creixerà un 3,8% mentre que l’any que ve ho farà fins al 4,4%. Al 2021 i 2022, la dada seguirà sent positiva i la taxa de variació interanual creixerà del 3,9% i del 3,6%.

Menys importacions

Una altra de les causes de l’estancament del PIB serà, segons les dades, la reducció del nombre d’importacions de béns, que també creixeran a un ritme inferior. Per a l’any 2019, la previsió és que la dada augmenti un 3,4%, mentre que de cara a l’any que ve la variació interanual serà del 2,1%, i al 2022, de l’1,4%.En canvi, la dada de les exportacions es mantindrà de manera similar en els pròxims tres anys. Al 2019, el creixement serà del 0,9%; l’any que ve serà de l’1% ,i tant al 2021 com al 2022, la previsió és que sigui de l’1,1%.

Creix un 6,6% el nombre de societats mercantils

Estadística també va publicar ahir les dades del registre de societats mercantils, que al 2018 es van incrementar un 6,6% respecte a l’any anterior. En total, n’hi havia 10.077, de les quals 794 eren de nova creació. Iago Andreu ressalta que és una dada que «evidència» la millora econòmica i destaca l’increment del tipus de societats unipersonals, és a dir, d’aquelles persones autònomes que fins ara desenvolupaven activitats econòmiques i ara han decidit estructurar-se una societat. En aquest sentit, Iago Andreu considera que l’increment és un bon símptoma i que demostra que cal «mantenir» l’actual marc fiscal per no entorpir la creació de noves societats.