L’Andorra negocia la compra del Gimnàstic Manresa

L’FC Andorra de Gerard Piqué està mantenint negociacions amb el Gimnàstic Manresa per comprar el club, a fi de tenir una filial més enllà de la base que està construint Richard Imbernón al Principat, que en sortiria molt beneficiada d’aquest acord, amb la finalitat que l’equip sigui un important complement al gran projecte que té pensat amb l’Andorra, ja que, al final, l’objectiu és poder disputar la Lliga de Campions, tal com va manifestar el mateix blaugrana.

En aquest sentit, el club està en converses amb l’entitat del Bages però encara no s’ha formalitzat la compra, ja que segons va explicar el seu president, Dario Riera, «Gerard Piqué no ha comprat el Gimnàstic». En aquest context, va fer aquestes declaracions matisant a Regió7 la informació que va publicar l’Sport ahir, desvelant que el central blaugrana aconseguiria el control del club. «Està molt verd, encara s’ha de parlar de moltes coses i en tot cas, si arribéssim a un acord, aquest hauria de ser ratificat per l’assemblea de socis i el club s’hauria de transformar-se en societat anònima esportiva», aclaria i especificava que «nosaltres com a entitat pensem que som uns privilegiats pel fet que hi hagi empreses interessades en nosaltres i que poden col·laborar en el nostre creixement». Així, va admetre que «és cert que hi ha negociacions, com també amb altres dues empreses, una de l’àmbit estatal i una altra de xinesa».

En aquest sentit, l’FC Andorra, com a club, i no Piqué a través de la seva empresa Kosmos, es faria amb aquesta important base que compta amb 40 equips de futbol formatiu en les categories més altes de Catalunya. Així, segons va desvelar Sport, la inversió seria al voltant dels 400.000 euros i es convertiria en el filial de l’Andorra a partir de la pròxima temporada.

Per tant, els manresans desfarien el seu acord de col·laboració preferencial amb el Reial Madrid, que tenien firmat des de la temporada passada.

Cal recordar que aquest nou projecte encara no s’ha fet oficial i se’n podrien conèixer els detalls durant les pròximes setmanes si les converses segueixen el seu curs natural. El que és segur és que la base se’n podria beneficiar perquè els jugadors podrien fer un salt al primer equip tricolor mentre que jugadors andorrans també en podrien obtenir un avantatge.