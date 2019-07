El Team Commençal Vallnord, el favorit

L’equip Commençal Vallnord ha arribat a casa trepitjant fort i és el favorit a la Copa del Món que s’està disputant a Vallnord. Actualment, Amaury Pierron, actual campió de la Copa del Món 2018, es situa en tercera posició dins del rànquing de DHI. Aterra a casa amb optimisme i «il·lusió» per lluitar pel primer lloc al podi. Per la seva banda, també ho farà Rémi Thirion.

La Copa del Món va iniciar ahir els entrenaments oficials de descens i avui tindran lloc les classificatòries decisives per a les finals de descens. Pel que fa a cross-country, avui s’iniciaran els entrenaments però si més no, els equips ja han anat entrenant per adaptar-se al desnivell de la prova. A partir d’avui tindran lloc totes les proves definitives, entre elles, les finals de short track, on els 40 millors corredors de cross-country hi participaran. H