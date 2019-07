La UE Engordany venç i s’enfrontarà al Dinamo de Tbilissi en la primera ronda

La UE Engordany va aconseguir ahir repetir la gesta per segon any consecutiu i finalment es va imposar per 2 a 1 a la Fiorita de San Marino després d’haver vençut també al partit d’anada per 0 a 1. En aquest sentit, els andorrans es van mostrar totalment superiors en tot moment i no van donar opcions a un conjunt de San Marino, que tot i que va tenir ocasions, els escaldencs van mostrar un gran esperit i nivell en els moments en els quals el matx es posava costa amunt.

En aquest sentit, el primer gol va arribar pels locals, Sebas Gómez la va centrar de córner i Nikola Zugic la va enviar al fons de la xarxa en una primera part en la qual es podia respirar molta tensió a la gespa, però els blanc-i-negres seguien somiant en repetir la gesta i en classificar-se per la primera ronda de la competició. Així, al descans, el resultat era d’1 a 0.

A la represa, els andorrans van sortir endollats i al minut 50 Miguel Ángel Labora va tenir una clara ocasió intentant la vaselina. Després, els sanmarinesos van començar a créixer i van tenir alguna clara ocasió fins que al 77 va arribar el gol de l’empat, va ser per part de José Hirsch, la va centrar i el porter Jesús Coca no va poder fer res per aturar la pilota. Tot i això, poc després Morgan Lafont va fer una centrada i Marco Gasperoni va condemnar el seu equip marcant en pròpia porteria. Ara es trobaran el Dinamo de Tbilissi.

La UE Sant Julià punxa

La UE Sant Julià va perdre ahir contra l’Europa de Gibraltar al Victòria Stadium per 4 a 0, en un matx que els locals van dominar des del primer moment i van aprofitar per revenjar-se del 3 a 2 aconseguit a l’Estadi Comunal. En aquest sentit, els lauredians d’Emiliano González van perdre amb gols de Gallardo Valdes, De Barr, Walker i Rico Domínguez.