Protecció Civil manté l’alerta per la ratxa de calor

Davant la nova ratxa de calor, les mesures de prevenció i seguretat són les mateixes que la setmana passada. I els risc d’incendis, també. Tal com va explicar el director de Protecció Civil, Cristian Pons, com a mesura cautelar, els berenadors i zones de barbacoa del centre-sud del país romandran tancats durant tot el cap de setmana i es manté la prohibició d’encesa de focs a la muntanya o tirada de petards i altres elements fàcilment imflamables.



Tot i això, la parròquia d’Ordino se situa en «flama verda o blava», el què significa que el seu risc és baix. Per això, i amb motiu del Roser de la parròquia, s’obriran els punts de barbacoa i es permetran focs en àrees controlades. «Protecció Civil i els tècnics de Medi Ambient del comú hem considerat que hi ha cert marge i de moment no creiem que hi hagi perill», va explicar Pons. Ara bé, el director també va alertar que si les temperatures no baixen en els pròxims dies, la flama verda podria convertir-se en «groga o taronja», situant-se al límit del risc.



Com en els últims dies, Pons també va demanar que qui vulgui anar a la muntanya aquest cap de setmana, utilitzi el sentit comú i respecti les normes bàsiques. «No prohibirem ningú anar a passejar a la muntanya, però la gent ha de prendre consciència que estem en dies excepcionals de perill», va dir Pons. En aquest sentit, va recordar la importància de no deixar burilles ni deixalles en cap entorn natural.