Filloy no garanteix la congelació dels preus del lloguer l’any que ve

Membres del Departament viatjaran a ciutats europees per adaptar els seus models a Andorra

«No som partidaris d’eternitzar la congelació dels preus dels lloguers», va afirmar ahir el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, en finalitzar la primera Comissió Nacional d’Habitatge del nou Govern. Tot i aquesta resolució, que encara no és definitiva, el ministre va assegurar que ladecisió presa de manera urgent a finals de l’any passat «està funcionant» i ha permès «aturar l’increment dels preus dels últims mesos». Per contra, el raonador del ciutadà, Marc Vila, també present en la Comissió, es va mostrar favorable a la congelació dels lloguers, ja que a parer seu «és la mesura més clara, dura, directa i bona que s’ha fet mai en aquest país». En aquest sentit, Filloy va reconèixer que el mateix raonador li va manifestar que la normativa li havia servit per «frenar una sèrie de demandes que tenia damunt la taula i reaccionar amb més calma» davant les peticions de la població.



Vila, per la seva banda, també va demanar la creació d’habitatge social i protegit «per a les persones més vulnerables», i que aquests comptin amb el suport de l’Executiu, la CASS i tots els comuns. Justament a les corporacions, el raonador els va retreure que no es marquin l’habitatge com una prioritat i que no facilitin la informació per fer els estudis del cost mitjà dels arrendaments que ell reclama des de fa temps. «Només hi ha un comú que ens ha donat les dades i des d’aquí aprofito per fer-los una crida i dir-los que es posin les piles i marquin la promoció de l’habitatge com una prioritat en les pròximes comunals», va etzibar Vila, en referència a les eleccions que se celebraran el mes de desembre.

L’Institut, la solució

Com a prova de la «ferma voluntat d’avançar en la resolució de la problemàtica de l’habitatge», una de les principals decisions que va prendre ahir la Comissió va ser la de constituir una taula oficial i la creació de l’Institut Nacional d’Habitatge. Aquest òrgan, va assenyalar Filloy, «aportarà solucions a llarg termini» i determinarà les línies polítiques que s’hauran de prendre al respecte.



A més, després de l’estiu, membres del Departament d’Habitatge es desplaçaran a diferents ciutats europees per conèixer els seus models i decidir «quin es podria adaptar al nostre país, entenent la nostra idiosincràsia, tant social com econòmica». L’última paraula, però, la tindrà l’Institut, que també farà recomanacions en funció de les dades disponibles del mercat –les que, precisament, demana Vila als comuns–.



El ministre també va informar que la taula abordarà en futures reunions els allotjaments turístics i la problemàtica dels temporers, si bé va apuntarque «l’habitatge va més enllà i és un problema de país que hem d’analitzar de forma àmplia». Malgrat això, va avançar que «les solucions no s’aportaran en dos mesos», sinó que «trigarem un temps» sense especificar.



Amb tot, Filloy va assegurar que no es tirarà endavant cap iniciativa, ni legislativa ni reglamentària, sense el consens de la taula perquè «les solucions sense prou reflexió en aquesta matèria poden aportar el contrari del que tots desitgem».