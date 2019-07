Sant Julià aposta per les càmeres per acabar amb l’incivisme

El Comú de Sant Julià de Lòria vol millorar la seguretat i acabar amb l’incivisme que des de fa temps deixa desperfectes en diferents espais de la parròquia. Per aquest motiu, la corporació renovarà 121 càmeres de videovigilància i instal·larà un centre de control per revisar les imatges al departament de Circulació. «És un tema de seguretat i per poder tenir el poble controlat. Esperem que sigui més efectiu i tingui un efecte preventiu», va manifestar el conseller de Serveis Públics, Joan Visa.



En aquest sentit, s’ha convocat un concurs públic per al subministrament i muntatge del centre de control. Les ofertes s’han de presentar com a molt tard, a les 12 hores del dia 23 de juliol i l’endemà es farà l’obertura del plecs.

Extensió

Visa va remarcar que darrerament han detectat actes vandàlics a la minideixalleria o a Sant Serni de Nagol, per exemple i se’ls fa difícil actuar perquè no sempre es troben els culpables o perquè l’extensió de territori que té Sant Julià, complica els desplaçaments dels agents de Circulació. «Tenim més de 70 quilòmetres de carreteres secundàries i a la nit, amb només dos agents, és difícil arribar a tot arreu. Per exemple, en els parcs, com a mínim passen un cop, però per anar d’un lloc a l’altre potser han de fer 30 o 40 quilòmetres», va exposar el conseller. Amb les càmeres, s’espera guanyar efectivitat. «Si algú fa una bretolada o entra en algun lloc que està tancat, quedarà gravat», va avisar. Amb tot, va assegurar que la instal·lació compleix amb la llei de protecció de dades i a tot arreu on hi hagi càmeres estarà indicat. «Si no vols fer res, no cal patir», va afirmar.

Un altre dels aspectes pel qual es podran aprofitar les càmeres seran per als propietaris de gossos que no recullin els excrements. «Ara han de saber que si ho fan en parcs o zones vigilades, quedaran gravats», va anunciar Visa.



El centre de control de totes aquestes càmeres seran el departament de Circulació perquè hi ha personal durant les 24 hores al dia. Segons el conseller s’ha previst una partida d’entre 30.000 i 50.000 euros per al muntatge, ja que bona part del material i la instal·lació del cablejat ja està feta.

Fumigació dels parcs infantils contra els insectes

La conselleria de serveis públics del Comú de Sant Julià de Lòria va informar ahir que ha començat a fumigar els parcs infantils contra la presència d’insectes que puguin afectar als usuaris. El principal objectiu és preservar el benestar dels infants que utilitzen aquestes instal·lacions, molt concorregudes durant l’estiu, moment en què també s’incrementa la presència d’insectes.

D’altra banda, la setmana vinent es procedirà a remodelar el parc infantil del Prat Gran. El conseller de Serveis Públics, Joan Visa, va explicar que es preveu canviar alguns dels elements que hi ha actualment a la zona a més de fer algunes reparacions que hi havia pendents després d’actes vandàlics que havien trencat algunes soldadures, per exemple. De fet, la setmana passada el BOPA va fer pública l’adjudicació dels treballs de reforma d’aquest parc per un import de 23.402,79 euros. Les obres aniran a càrrec de l’empresa Multiserveis Coprínceps i es preveu que estiguin enllestides el dia 10.