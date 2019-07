França requisa un 10% menys de tabac de contraban d’Andorra

Els duaners de la frontera francoandorrana van interceptar durant el primer semestre de l’any un 10% menys de tabac respecte al mateix període de l’any passat. Són dades que es despenen de la memòria del Ministeri d’Acció i Comptes Públics francès, que s’ha publica aquesta setmana, i en què consta que a la duana de Porta es van requisar del mes de gener fins al mes de juny un total de 4.284 cigarretes en 696 constatacions. Segons l’informe presentat pel ministre Gérald Darmanin, la frontera amb Andorra és el tercer indret per on entra més quantitat de tabac il·lícit a França, per darrere de la frontera amb el Regne Unit, amb 28.000 quilos confiscats, i d’Espanya, amb 18.670 quilos de tabac requisats.

A la presentació de l’informe, Darmanin destaca el conveni bilateral signat amb Andorra la primavera de l’any passat, que ha permès reforçar la lluita contra el contraban de tabac, i l’increment de les sancions per als infractors. El titular d’Acció i Comptes Públics francès ressalta que s’han posat més recursos i que s’han augmentat els controls dins de França per evitar la introducció de tabac de contraban. De fet, admet que aquesta pràctica pot intensificar-se per l’encariment del paquet de tabac a França fins als 10 euros a finals del 2020.

En l’informe del govern francès es destaca que una de les majors interceptacions en matèria de cigarretes es va produir el passat 19 de juny a la localitat de Narbona, quan els agents francesos van requisar 140 quilos de cigarretes procedents del Principat. A nivell global, les mesures de França per estrènyer el setge contra el contraban il·legal també han donat els seus fruits, ja que a nivell nacional s’han requisat durant el primer semestre de l’any 57.000 quilos de tabac, un 86% més respecte al mateix període de l’any passat.