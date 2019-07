Raúl Feher es converteix en el primer fitxatge de l’FC Andorra

L’FC Andorra de Gerard Piqué està treballant de valent de cara a la pròxima temporada a la Tercera Divisió. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el primer fitxatge és Raúl Feher, un defensa central que també pot jugar de lateral. El jugador, nascut a Zalau (Romania), i de 22 anys, ocuparà una plaça sub-23.

Arriba provinent del Lleida Esportiu, equip pel qual va fitxar fa dos anys, procedent del CF Balaguer. Fa 1,90 metres i es convertirà en una peça forta de Gabri García a la defensa, ja que destaca per la seva polivalència, un requisit molt important de cara a la temporada, ja que els tricolor, a més de competir en el Grup 5 de la Tercera Divisió, disputaran la Copa del Rei i la Copa Catalunya i, per tant, el calendari s’espera atapeït.

El jugador ofereix polivalència i té una gran capacitat física, a més de velocitat i joc aeri

Així mateix, és un jugador que destaca per la seva gran capacitat física i per la seva contundència i ofereix anticipació, velocitat, joc aeri i molt bona circulació i, per tant, s’adapta perfectament al joc que proposa Gabri i que ha volgut implementar des del primer moment, des d’aquell matx contra l’EFAC Almacelles que es va perdre per 3 a 2, el 5 de gener d’aquest any, en el qual l’entrenador es va estrenar en el projecte.

En el seu moment, Feher va ser una aposta del club lleidatà, que milita a la Segona Divisió B, i que va considerar que «era un dels futbolistes amb major projecció dins del territori» i van adquirir els seus serveis per «consolidar-lo dins del primer equip». Es va formar a l’EF Tàrrega i a l’EF Cervera.

La primera incorporació

D’aquesta manera, Feher es converteix en la primera novetat de l’Andorra i en els pròxims dies es podrien conèixer nous integrants de l’equip, ja que, segons va explicar el director esportiu de l’Andorra, Jaume Nogués, es preveu comptar amb set jugadors nous. A més, la voluntat és reforçar totes les posicions, sobretot tenint en compte que ja s’han confirmat les baixes de Rui Beja, Víctor Silverio, Marc Ferré, Emili García, Jordi Aláez, Claudi Bové, Andrés Jantus, Marc Pujol i Xisco Pires. Cal recordar que aquest últim podria fitxar per la UE Sant Julià, ja que es va entrenar amb ells per preparar l’Europa League, si no es queda en un club de Portugal.

En aquest context, Feher podria debutar el pròxim 4 d’agost, en el partit corresponent a la primera ronda de la Copa Catalunya, que es jugarà al Prada de Moles, un camp que tindrà algunes reformes. Així, si els tricolors superen als del Vallès Occidental, passaran a la segona eliminatòria i s’enfrontaran al Lleida o al Cerdanyola l’11 d’agost i després ja es podrien trobar amb els equips catalans que juguen a la Segona Divisió espanyola.