L’aeroport serà una «prioritat màxima» per Fàbrega

El nou alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, va assegurar en l’entrevista amb EL PERIÒDIC que des del consistori urgellenc «‘apretarem’» perquè l’aeroport d’Andorra-La Seu «sigui una prioritat màxima» durant el seu mandat, ja que va considerar que la infraestructura seria «fonamental» per «canviar completament la dinàmica tant de la Seu com la d’Andorra».

Després de «la galleda d’aigua freda» que va suposar l’anunci del ministre de Foment espanyol, José Luis Ábalos, d’un nou retard en la implementació del sistema GPS, Fàbrega va manifestar que «no acabem d’entendre que aquests terminis es vagin allargant i cada vegada que arribi algú de Madrid doni uns terminis que cada vegada són més llargs».

En aquest sentit, l’alcalde de la Seu no gosa dir que els motius de l’endarreriment es deguin explícitament a una voluntat de manca política, però sí que declara amb certa correcció política que «probablement no sigui la seva prioritat». «Ja entenc que les coses es poden fer més o menys ràpides i si realment s’han de fer aquestes comprovacions tècniques em sembla perfecte, però no entenc per què no s’han començat. Jo no he vist els tècnics a l’aeroport» va afegir Fàbrega.

En relació a les causes tècniques que va esgrimir Àbalos, l’alcalde va reconèixer que aquest seria el primer aeroport a Espanya en utilitzar una tecnologia que permetria aterrar vols en condicions de visibilitat adversa, raó per la qual va comprendre «que vulguin tenir les màximes garanties de seguretat per a tots els usuaris» tenint en compte que «l’orografia és complicada».

Les proves per a la implementació del sistema de navegació per satèl·lit es realitzaran a la tornada de l’estiu i aniran a càrrec d’experts suïssos, acostumats a comptar amb aquest tipus d’infraestructures envoltats de muntanya. En cas que aquests tests resultin favorables l’aeroport podria estar operatiu per a vols comercials a partir de la primavera del 2020, tal com van explicar des del Ministeri de Foment espanyol. En qualsevol cas, Fàbrega va deixar clar que «s’ha d’allargar tot allò que tècnicament sigui ‘allargable’ per raons de seguretat, però ni un segon més».

L’aeroport d’Andorra

Respecte als estudis de viabilitat que va presentar la Cambra de Comerç per disposar d’una infraestructura aeroportuària en territori nacional, Fàbrega es va mostrar comprensiu amb el Govern. «El primer que penso és que entenc perfectament el seu posicionament. Estem pendents d’un aeroport que ells no poden gestionar i que per Andorra és vital. I veus que les facilitats perquè pugui funcionar al 100%, com a mínim, no són reeixides, doncs és normal que Andorra busqui alternatives» va expressar l’alcalde urgellenc.

No obstant això, Fàbrega va opinar que «si tenim l’aeroport fet i muntat i si només estem pendents del GPS i ens podem entendre com ens hem entès en tantes d’altres coses jo preferiria poder utilitzar l’aeroport de la Seu».