Riera assegura que el Gimnàstic Manresa «es quedarà a la ciutat»

Després que el president del Gimnàstic Manresa, Dario Riera, reconegués que «és cert que hi ha negociacions des de fa uns tres mesos» amb l’FC Andorra perquè aquest pugui adquirir el club, els tricolor es van tornar a convertir en protagonista a la premsa espanyola. Aquests aclariments van arribar després que l’Sport revelés aquesta informació.

En aquest context, va assegurar a Regió7 que «encara que al final hi hagi un acord amb alguna de les empreses amb les quals nosaltres estem parlant, el club no canviarà de nom. I es quedarà a Manresa». «També cal dir que una altra cosa és que la nova empresa vulgui fer ampliació d’instal·lacions, però no hem arribat al fons de la qüestió», reiterava.

Així mateix, va recordar que han tingut diverses ofertes i que «la de Piqué és una d’elles, l’altra és del ram dels esports». «Va ser fa uns tres mesos, poc després del relleu en la presidència, desconec clarament quin és l’interès que puguin tenir en nosaltres», indicava i manifestava que «en el cas de Piqué, amb qui jo no he parlat mai, suposo que volen establir-se dins un club que és reconegut al futbol base, on es formen jugadors que algun dia poden donar diners pels drets de formació».

També va donar a conèixer que «si fem el pas, també el que proposem és que la junta actual es mantingui encara que sigui amb alguna incorporació per part seva». «Amb l’empresa de Gerard Piqué, la qual ofereix un projecte més viable, el que hem fet és parlar d’alguns números del nostre club i prou, no hem aprofundit», comentava i desvelava que «parlem d’una xifra de 400.000 euros, que és la hipoteca que tenim sota control». «Ens agradaria eixugar-la i que també ens fessin el canvi de gespa artificial, diria que estem ara amb el 50% de possibilitats que tot fructifiqui, que es tanqui», puntualitzava. «Però que ningú no hi vegi interessos personals», sentenciava.