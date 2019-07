Els concessionaris lamenten la falta de claredat de les administracions

Entre les raons per comprendre la caiguda del nombre de matriculacions de vehicles n’hi ha una que posa d’acord als diferents concessionaris consultats per aquest rotatiu: la falta de claredat per part de les administracions a l’hora de definir una estratègia conjunta sobre el futur del mercat automobilístic.

El director comercial de Becier Vehicles, Àlex Pastor, recorda però que aquest fenomen no és exclusiu d’Andorra ja que és «una tendència que es repeteix de manera general al mercat». En aquest sentit, Pastor considera que «la informació que s’està donant a nivell polític sobre la contaminació genera confusió al consumidor». Aquesta «incertesa del mercat» i la «poca claredat de les administracions» es tradueix en dubtes a l’hora d’adquirir un vehicle, ja que entre la gamma de tipus d’energia a escollir el client disposa avui de dièsels, gasolina, elèctrics 100%, híbrids de gasolina endollable, híbrids de gasolina no endollables, híbrids de gasolina endollable o híbrids de dièsel no endollable.

«La gent torna a estar canviant del dièsel a la gasolina. Hi ha una mica de psicosi entre el consumidors a partir de les restriccions de circulació que hi ha moltes ciutats», opina el director d’Europ Auto, Santi Ribes. En el seu cas, assegura que segueixen exposant una important quantitat de vehicles dièsel malgrat que «el consumidor ha deixat de comprar». Amb tot, Ribes reconeix que el seu concessionari està «en constant adaptació» arran de les fluctuacions del mercat que els obliguen a modificar l’stock.

Les restriccions de circulació per la contaminació ha generat dubtes als clients a l’hora de comprar

A diferència de Ribes, el cap de ventes d’Opel Motorauto, Enric Galí, declara que el seu fabricant «ha baixat l’oferta del dièsel». En aquest sentit, Galí expressa que «la persona que compra un cotxe petit serà de gasolina» i en el cas que apostés pel dièsel «és per fer viatges de llarga distància», raó per la qual l’orografia d’Andorra tampoc propicia aquest tipus de vehicles. A més, assenyala que «als cotxes dièsel els costa agafar temperatura». De totes maneres, Galí manifesta que aquesta concatenació de factors polític ja ve de lluny i que el volum de ventes «es manté estable dins de la pobresa».

Per la seva banda, Vane Puente, comercial d’Auto Selecció Ford, afirma que «aquest any s’ha venut menys el dièsel per les crítiques polítiques que hi ha hagut al voltant de les contaminacions». En consonància amb Galí, Puente sosté que aquest efecte «sobretot s’ha notat en el vehicle petit».

En relació amb els ajuts econòmics, les visions divergeixen en funció de les casuístiques de cada concessionari. Per exemple, Galí critica que «la gent necessita finançament» i creu que «hi ha un percentatge mol elevat de gent que no té accés a les ajudes quan ve a buscar un vehicle». En aquesta línia, afegeix que «si hi ha ajudes als cotxes elèctrics també s’hauria d’ajudar als vehicles de gasolina i dièsel», ja que diu que els vehicles elèctrics «només estan a l’abast de gent amb un alt poder adquisitiu». D’altra banda, Ribes es partidari d’apujar l’ajuda pel desballestament de vehicles vells que superin les emissions de 120 grams de CO2 per quilòmetre, atès que es tracta d’una xifra «molt baixa» que enguany no els ha permès desballestar cap vehicle.