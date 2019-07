Avancini i Neff s’imposen al ‘short track’ de la Copa del Món

Les primeres competicions de la Copa del Món de Vallnord es van disputar ahir i el brasiler Henrique Avancini i la suïssa Jolanda Neff es van imposar en el short track de la competició, en un dia en el qual hi va haver menys ambient del previst, a l’espera que el cap de setmana hi hagi un gran nombre d’espectadors.

Les dues proves van transcórrer en un circuit d’1,1 quilòmetres i van durar menys de 20 minuts. En categoria masculina, la sortida va ser molt ràpida i Avancini es va avançar a les primeres posicions, juntament amb Mathias Flueckiger i Titouan Carod.

Per altra banda, un dels favorits, el mític Ninco Schurter, va sortir molt endarrerit i pràcticament va perdre les opcions a la segona volta tot i que al final va fer una demostració de qualitat i va aconseguir remuntar. En aquesta línia, Avancini va anar treballant a poc a poc per estar a la primera posició i en una pujada crucial va ser un potent atac en la pujada més dura del circuit, de manera que els rivals no van poder fer res davant de la seva potència. Així, amb el pas de les voltes, la carrera es va anar fent més intensa i semblava que podia passar de tot, sobretot perquè Schurter marcava un ritme frenètic desde del darrere, però Avancini no es rendia. Finalment, en la penúltima volta el brasiler es va situar de manera definitiva com a cap de cursa, amb Shurter enganxat a la seva roda, però finalment va aconseguir vèncer per un segon, repetint el triomf que va aconseguir l’any passat a la Massana. Maxime Marotte va ser tercer. «Estic molt content per aquesta victòria, el circuit té esperit de muntanya i em sento molt bé amb la pista i la cursa, per això em trobo tan bé en aquesta carrera i he pogut tornar a guanyar», remarcava.

En categoria femenina, Neff va fer una gran demostració, mostrant un nivell molt alt des de la sortida, ja que va marcar un fort ritme des del principi i es va col·locar líder al primer revolt, juntament amb un grup de favorites que van lluitar per emportar-se la competició. Hi va haver un grup de corredores que van donar molta guerra i a falta de tres voltes per al final era Kate Cortney qui estava en primera posició i hi havia molts atacs dins del petit grup. A la darrera volta, Alessandra Keller va atacar però Neff es va mantenir alerta i a pocs metres de la meta va llançar un brutal esprint que va sorprendre a tot el grup, de manera que va aconseguir la victòria. Keller va ser segona i Cortney, tercera.

Per un altre costat, ahir també es van disputar els entrenaments oficials de descens i avui es disputaran les competicions oficials. Demà serà el cross-countty.