Restriccions per accedir a zones amb risc d’incendis

Des d’ahir al matí els accessos al massís del Montsec i a la Baronia de Rialb, tant en cotxe com a peu, estan restringits per l’augment del perill d’incendi forestal, associat a la pujada de les temperatures i la disminució de la humitat relativa.

Els Agents Rurals van advertir que qui ignori aquesta prohibició s’exposa a multes. Van assenyalar que els darrers dies, especialment el cap de setmana passat, ja es van imposar sancions a sis persones que no van fer cas de l’avís i van entrar igualment al Montsec malgrat el risc extrem d’incendi que hi havia en aquell moment. En aquests casos, els càstigs per als imprudents oscil·len entre els 300 i els 3.000 euros. També es van imposar dues sancions a persones que hi havien accedit a peu, amb imports d’entre 100 i 1.000 euros.

Aquesta setmana va ser denunciat el propietari d’una autocaravana Volkswagen California que va entrar i estacionar en un camp de blat sense segar al municipi d’Àger. Un fet que, a banda de ser una invasió d’un terreny privat, els agents consideren molt greu perquè hauria pogut provocar l’inici d’un foc. La sanció en aquest cas pot ser d’entre 300 i 3.000 euros.

En paral·lel es va activar el nivell 3 del Pla Alfa a 78 municipis. Entre aquests hi ha la majoria de poblacions del Pallars Jussà i la Noguera, juntamnet amb la Conca de Barberà, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès i l’Urgell. Es farà un control pel molt alt risc d’incendi forestal i en aquestes zones han quedat suspeses totes les activitats que poden generar perill de foc. Està previst que el pla es mantingui activat com a mínim fins demà en funció de l’evolució d’aquest nou episodi de calor. A l’Alt Urgell i el Solsonès, el nivell de vigilància actual és de 2 sobre 3. En canvi, a la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Ripollès i l’Aran, les darreres pluges van permetre desactivar el pla Alfa i ara el nivell de perill és zero.

S’alerta la pagesia que en el cas d’haver de fer treballs de recol·lecció de cereal és obligatori que cada recol·lectora o embaladora porti quatre extintors amb base d’aigua. A més, per minimitzar el risc d’incendi s’aconsella no accedir a les zones forestals durant les hores de màxima insolació: entre les 13.00 i les 18.00 hores.