Visites guiades per donar a conèixer Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella compta amb una sèrie de sortides guiades per mostrar a turistes i residents alguns dels paratges de la parròquia, per donar a conèixer la seva història i tradicions, i els espais naturals amb què compta.

Avui arrenca el Viatge a través de la història i llegendes, una visita teatralitzada al Barri Antic. Els assistents comprovaran com tres persones que s’escapen de les autoritats es camuflen en el grup perquè no els trobin, mentre recórrer els carrers de la capital explicant històries i llegendes. Sense disfresses, també es podrà descobrir amb una passejada guiada el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric del Centre Històric, amb una explicació dels canvis que ha viscut la zona al llarg de les dècades, mostrant els indrets més característics.

No només el centre de la parròquia protagonitza els itineraris. El patrimoni de Santa Coloma també es mostra als visitants. L’església romànica i el seu videomapatge centren l’interès, així com el jaciment de la Roureda de la Margineda i l’Espai Columba, on es poden veure els frescos de Santa Coloma. A la mateixa localitat es fa La Santa, el Rus i el Comte, que són tres personatges representatius del poble que mostraran d’una manera diferent tot l’entorn, explicant moments de la història del país. Aquestes són només algunes de les visites que hi ha disponibles per a les pròximes setmanes, ja que el programa és extens. Es pot conèixer a través de l’oferta oferida pel comú la Vall d’Enclar, el rec del Solà, la Vall del Madriu-Perafita-Claror i diferents miradors; a més de fer un itinerari geològic i gaudir de la música d’orgue.