Mudança de 10.450 euros

Els canvis de rumb que han de dur a terme els diplomàtics del país comporten sovint trasllats cap aquí i cap allà. I per si algú no ho sabia, el costos associats a aquestes mudances van a càrrec del Govern, concretament del Ministeri d’Afers Exteriors i de les missions diplomàtiques.

I justament aquesta setmana tothom qui hagi fullejat el BOPA haurà pogut comprovat el cost d’un d’aquests canvis de domicili. El trasllat de les pertinences d’un agent diplomàtic (que no l’ambaixador) des d’Escaldes-Engordany fins a Nova York tindrà un cost de 10.450 euros. L’empresa encarregada que les mercaderies surtin del país i creuin l’oceà per arribar a terres nord amercianes serà Transport TOT i segon es detalla en el mateix edicte, des del dia que reculli el mobiliari i els estris escaients, disposarà de 45 dies per dur a terme l’operació.

Aquest procediment queda regulat en el reglament regulador del principi de mobilitat dels agents diplomàtics, que estableix clarament, en l’article sis, que el ministeri i les missions diplomàtiques en les quals es trobin destinats els agents diplomàtics han d’assumir, segons correspongui, les despeses que es derivin del canvi de destinació, així com les fiances i els honoraris dels professionals que els ajudin a ubicar-se al lloc de destí.