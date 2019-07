UPA i Clavera ressorgiran a les comunals

Per a un partit polític consolidat, 149 vots poden semblar irrisoris, però per a Units pel Progrés d’Andorra (UPA), una formació que va néixer tot just un mes abans que s’iniciés la darrera campanya electoral, van suposar la seva raó de ser i la motivació de tornar-ho a intentar en els pròxims comicis. Així ho entén el líder del partit, Alfons Clavera, que malgrat la «voluntat nacional» de la seva formació va anunciar a aquest rotatiu que «no descarta presentar-se a les eleccions comunals» del mes de desembre. Segons va explicar, el resultat més satisfactori de la comtessa de l’abril el van obtenir a Andorra la Vella, «de manera que la podríem considerar el nostre feu i, com a mínim, allà hi serem presents», va apuntar tot plantejant la possibilitat d’aconseguir també altres parròquies. En cas de no poder presentar-se com a UPA, Clavera va avançar que es donarà suport a alguna altra formació política, «ja sigui amb una coalició o amb la notra aprovació pública».

Un assaig

Tres mesos després de les eleccions generals, Clavera i el seu equip han tingut temps per analitzar com van anar tots els esdeveniments i pair no poder entrar al Consell General. «Nosaltres sabíem de les dificultats que suposava la nostra candidatura i que era complicat fer passar el nostre missatge en un període de temps tan curt. Per a UPA no és un desencís no haver aconseguit cap conseller perquè el que buscàvem era visibilitat per a d’aquí a quatre anys ja està consolidats com a partit i tornar a concórrer a unes eleccions generals», va admetre el cap de llista. Així, Clavera va considerar que aquests darrers mesos han estat «un assaig», en el qual han après com funciona tota la perafernalia electoral. En aquest sentit, va recordar que la majoria de la gent del partit no s’ha dedicat mai a la política: «Simplement som un grup de persones amb els mateixos ideals que volíem formar un partit per canviar Andorra. Sense cap mena de dubte, UPA ressorgirà», va afirmar l’advocat, qui sí que té experiència dins el món de la política, ja que va formar part del grup liberal durant anys.



Entre tot el que van aprendre, Clavera va destacar la importància del porta a porta i la celebració de les reunions de poble, dues estratègies que ell no va poder dur a terme les últimes eleccions. «El muntatge electoral ens va absorbir. Només teníem temps per concedir entrevistes i atendre els mitjans de comunicació i crec que per aconseguir vots és fonamental que la gent, el poble, et conegui», va reflexionar. I va afegir: «A les pròximes eleccions, l’enfocament serà ben diferent».

Amb tot, Clavera va afirmar que el canvi de model econòmic del país continuarà sent la seva màxima preocupació, perquè «creiem que la resta de formacions polítiques no en tenen un de clar i estem convençuts que un canvi en el model econòmic actual resoldrà moltes altres qüestions». Per aquest motiu, UPA està disposada a posar-se a treballar com més aviat millor, «i no quan s’apropin les eleccions». Per fer-ho, va informar Clavera, parlaran amb totes les associacions i col·lectius del país i, a partir de les seves inquietuds, acabaran de definir un nou programa electoral.