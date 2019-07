El PS pregunta pels costos de la venta de Vall Banc

El conseller general del PS, Quim Miró, vol que el Govern i l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) donin detalls dels costos que la intervenció de BPA ha suposat per a l’Estat així com del procés seguit per a la venda de Vall Banc. En aquest sentit Miró va tramitar una sèrie de preguntes que s’hauran de respondre per escrit i també una demanda d’informació mitjançant la qual vol que se li faciliti els estats financers de l’entitat intervinguda.

El primer dels escrits que es van tramitar a Sindicatura és una sèrie de preguntes formulades «amb motiu de conèixer i analitzar amb la màxima precisió possible l’evolució de l’entitat pública BPA, des que fou intervinguda». En segon lloc, Miró va demanar «quins han estat els serveis professionals prestats per la companyia Price Waterhouse & Coopers a l’AREB, BPA i/o INAF durant el període comprés entre març del 2015 i el moment present» i «quin cost han significat».

La segona qüestió tractada per Miró és una demanda d’informació on sol·licita que li siguin facilitats «els balanços i comptes de resultats detallats de l’entitat pública BPA, corresponents als exercicis 2014 al 2018 (ambdós inclosos)». Sobre aquesta demanda, Miró va posar en relleu que «des de la intervenció de BPA el 2015 no s’ha tramès cap estat financer ni comptes de l’entitat, que és un banc intervingut per l’Estat i, per tant de titularitat pública». Per això, va opinar que «seria bo conèixer l’estat actual del mateix» alhora que va remarcar que «és una obligació de l’AREB».

El conseller també va apuntar que amb les dues iniciatives tenen l’objectiu de «saber els costos totals de la intervenció per a l’Estat» i, en particular, el que caldrà pagar per l’última demanda judicial presentada, tot recordant que «ja vam demanar explicacions sobre unes tarifes d’advocat que considerem molt elevades».