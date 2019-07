La justícia espanyola arxiva la causa contra Banco Madrid

L’Audiència Provincial de Madrid va desestimar un recurs de la fiscalia que pretenia mantenir oberta una investigació penal contra l’antiga cúpula de Banco Madrid (BM) des que era una filial de BPA.

Els dirigents de BM Ricard Climent, Higini Cierco, Ramon Cierco, Joan Pau Miquel i José Pérez estaven sent investigats arran d’una querella que considerava que BM en el seu conjunt era una estructura creada per blanquejar capitals.

«Es tractava de determinar si per part de la nova cúpula directiva de Banco Madrid s’havia generat una estructura afavoridora de la captació de clients amb la finalitat de blanquejar diners», va recordar la interlocutòria. En aquest sentit, el jutjat d’instrucció número 38 de Madrid va descartar que hi hagués aquesta maquinària i van sobreseure provisionalment les actuacions en no haver constatat l’existència de la comissió del fet delictiu que va ser objecte de la investigació.

L’aute és contundent en afirmar que una cosa és la hipotètica actuació aïllada d’algun executiu de l’empresa i una altra, que l’empresa sencera sigui la que s’estructuri per blanquejar. Alhora assenyala que el fet que la fiscalia parli de tres casos és l’exemple fefaent que no hi havia a BM cap estructura destinada al blanqueig de diners.

D’altra banda, «el perit va indicar que Banco Madrid tenia procediments de control en relació al blanqueig de capitals. Certament, aquests procediments eren millorables i contenien certes deficiències, però no va afirmar que aquest sistema de control fora inexistent i encara menys, ben al contrari, que s’afavorís la captació de capital per al blanqueig» va remarcar la resolució.