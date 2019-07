Hotelers i comerciants, satisfets per la repercussió de la Copa del Món

Ple gairebé absolut aquest cap de setmana a la Massana, gràcies a la Copa del Món UCI de MTB a Vallnord-Pal Arinsal. L’Oficina de Turisme de la parròquia va informar ahir que l’ocupació hotelera, entre dijous i diumenge passat, va superar el 95%. Les mateixes fonts van apuntar que la majoria dels equips de la competició havien omplert els hotels massanencs, mentre que els seguidors es van haver de desplaçar a parròquies veïnes. En aquest sentit, el cònsol major de la Massana i president de Vallnord-Pal Arinsal, David Baró, va explicar que el mandatari comunal de Sant Julià, Josep Miquel Vila, li havia assegurat que els hotels lauredians també eren quasi plens per l’afluència d’aficionats a la BTT.

Fins a 42.000 espectadors gaudeixen de les proves segons els càlculs de l’organització

Els que també van acollir de bona gana els riders i els seus seguidors van ser els comerciants i restauradors de la zona. El responsable d’una botiga d’esports del centre de la Massana va explicar que havia tingut «més clients dels habituals» i la caixa era «molt superior» a la d’un cap de setmana normal del mes de juliol. Alguns restaurants també van penjar el cartell de complet i només s’hi podia accedir si es tenia taula reservada. El moviment de visitants, vinguts de diversos països del món, també es va veure a les valls centrals. «Segurament molts dels aficionats –que han vingut expressament a Andorra per la Copa del Món– van passejar per les avingudes comercials del país i han anat de shopping», va considerar Baró, qui també va creure que el gran esdeveniment va més enllà de la Massana i fa un favor a tot el país.

Entre 4 i 5 milions

El cònsol va informar que els tres dies de curses de bicicletes de muntanya –juntament amb els actes celebrats paral·lelament– ha deixat a la parròquia massanenca un retorn directe d’entre 4 i 5 milions d’euros, malgrat que no va poder concretar una xifra. «Les nostres estimacions calculaven un impacte de 4 o 5 milions. Tot i que encara és aviat per poder-ho comptabilitzar, hem vist una molt bona rebuda, tant a la parròquia com arreu del país», va valorar. Quant al retorn indirecte, Baró va reconèixer que era «més difícil de calcular» perquè depèn d’altres paràmetres com les visualitzacions a internet o el moviment a les xarxes socials, però segons va dir «si fas un filtratge per Vallnord o Andorra és increïble l’impacte».

La competició era el primer esdeveniment doble que comptava amb descens i ‘cross country’

Gràcies a una nova eina desenvolupada per Andorra Telecom, es van poder enregistrar un total de 42.000 persones connectades a la xarxa telefònica, 7.000 més que la previsió marcada. Al tancament d’aquesta edició, encara estava pendent contrastar les dades del servei de circulació, però el director general de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella, va celebrar el creixement de la competició, en comparació l’any 2016 quan es van registrar 35.000 espectadors, i va destacar la interacció amb els riders que enguany va poder mantenir el públic. Marticella també va afirmar que la fita havia aconseguit situar Andorra «al centre de la BTT durant tres dies». Tot plegat, van agrair els organitzadors, no hauria estat possible sense l’ajuda dels 400 voluntaris.

Una cita anual

La setmana passada, Baró va sentenciar que la Copa del Món «ha vingut per quedar-se» i, «independentment del color que hi hagi al comú», va assegurar que fins que no se celebri el Mundial UCI de MBT del 2024, s’intentarà que entre el 2021, 2022 i 2023 la Massana torni a acollir la Copa del Món de BTT.

Una Copa del Món d’èxit

«Ha estat una Copa del Món d’èxit, de les que Andorra es mereix». Així va resumir el Cònsol Major de la Massana, David Baró, la competició ciclista celebrada aquesta setmana passada a Pal. I és que, les xifres evidencien que la competició ha estat un èxit, però no només en el retorn econòmic i l’afluència sinó també en els aspectes tècnics. En aquest sentit, Albert Balcells, director tècnic de l’esdeveniment, va exposar que «crec que estem aconseguint l’excel·lència en els recorreguts en què hem pogut veure aquest espectacle esportiu. No hem tingut cap incidència greu a nivell de caigudes o ferides. Això ens fa pensar que les mesures de seguretat i el disseny del recorregut fa que no posem en risc la salut dels participants». També va destacar que «hem pogut veure com els millors corredors del món han donat el seu màxim i com els aficionats han gaudit tant aquí com a partir de Red Bull TV. Aquest fet permet que posicionem aquesta Copa del Món com una de les clàssiques i de les millors mundialment». A més, ha estat el primer esdeveniment doble que comptava amb el cross country i el descens.

La continuïtat està del tot assegurada

Així mateix, Baró va voler constatar que «des del 2008 hi ha hagut una evolució imparable en la competició. Aleshores ja feia patxoca però ha canviat molt. Avui és un dia especialment emotiu perquè he tingut l’oportunitat de viure les set copes del món d’aquests anys i us puc dir que el creixement ha estat increïble». Pel que fa als objectius establerts, Josep Marticella, director general de Vallnord-Pal Arinsal. Va voler subratllar que, a banda d’augmentar l’afluència en 7.000 espectadors, també es va aconseguir una gran interacció del públic. «Es van crear molts esdeveniments perquè la gent visqués l’esdeveniment i els corredors van explicar que en els últims segons se sentia el públic cridar i que això feia que es pogués donar un esforç extra al final», explicava Marticella. «S’han sentit acompanyats durant tota la cursa. Volíem estar a prop dels riders i ho hem aconseguit», va afegir.

De ben segur que aquest és un dels factors que fa que hi hagi la voluntat de repetir una prova cada any fins als Mundials del 2024. De fet, el director de l’UCI, Arturo Lopes, va indicar que «hi ha dues maneres de veure una prova: la racional i l’emocional. En el primer he de dir que cada any em sorprenen. En el pla emocional, és trist que tanta feina i tanta dedicació es redueixi a tres dies de competició. Me’n vaig cap a casa trist perquè s’ha acabat i desitjant que l’any que ve arribi en dos dies».