Cardelús, sense sort al circuit de Sachenring

Xavi Cardelús va veure com les seves opcions de fer una bona cursa al Gran Premi d’Alemanya s’esvaïen al primer revol del circuit de Sachenring. L’andorrà va fer una sortida correcta, però en arribar al primer revolt, el seu company d’equip Jake Dixon, va caure just davant d’ell, de manera que no el va poder esquivar i va acabar topant amb la seva moto tot i que no va caure. Aquest fet va fer que hagués de baixar de la moto, per tirar-la enrere i poder continuar la marxa, però molt despenjat, des de l’última posició de cursa.

A la primera volta, va rodar gairebé 15 segons més lent que la resta dels seus rivals a causa del temps que havia perdut, però lluny de desanimar-se, va voler continuar a la prova per acumular el màxim de quilòmetres possibles. En el decurs de la cursa, va marcar una volta ràpida d’1.26,531 minuts, 7 dècimes de segon més lenta que la seva volta de qualificació. Però contràriament al que havia passat als entrenaments, va aconseguir el millor registre a la seva 22a volta i no al principi. Al final, va acabar en 26a i última posició.

El pilot va confessar que «No puc dir res més que estic decebut tot i que això forma part de les curses». Després de les bones sensacions de la setmana passada l’andorrà fa un pas enrere per un accident del seu company d’equip. Arran de l’ensurt, va explicar que «les primeres voltes han estat complicades perquè em costava concentrar-me després del que havia passat, però tenia clar que havia d’acabar la cursa i seguir acumulant experiència amb el xassís modificat que vaig estrenar a Holanda. A poc a poc he anat agafant un ritme constant i fent uns temps per volta correctes malgrat que no em servien per millorar posicions. Per sort, en la topada amb el Dixon no ens hem fet mal».