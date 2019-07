Andorra s’imposa a Gran Bretanya en el seu debut

La selecció absoluta d’hoquei patins va disputar ahir el primer partit del Mundial B que es troba emmarcat en els World Roller Games que s’estan disputant a Barcelona. Els britànics van ser els primers rivals i l’escenari va ser el pavelló de Sant Cugat. Els tricolors van començar el partit marcant l’1-0 en una jugada combinada de l’equip que culminava Oriol Antequera. Poc temps després, van signar el 2-0 després d’una falta directa molt ben tirada per part de Gerard Miquel. Tot anava de cara per als andorrans però just abans d’arribar a la mitja part, els britànics han anotat el 2-1.

Tot just començar la segona part, els andorrans aconseguien recuperar distància vers els rivals i Adrià Antequera marcava el 3-1 després d’una jugada assajada que va encarar molt el partit. Però els britànics no es rendien i tornaven a marcar, provocant el 3-2. Uns minuts més tard, Arnau Dilmé feia molt bé un contraatac i marcava el 4-2, que finalment s’ha reduït a un 4-3 per una falta directa que els van xiular en contra.