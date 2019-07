El Govern instal·larà un radar davant l’Estadi Comunal

El xoc que es va produir diumenge a l’altura de l’Estadi Comunal Joan Samarra, i en el qual va resultar ferida lleu una dona, ha estat el detonant perquè tant el Comú d’Andorra la Vella com el Ministeri d’Ordenament Territorial decideixin posar remei a una zona que s’ha convertit en tram de concentració d’accidents.

El cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, va considerar que la instal·lació del pas elevat ara fa un any ha tingut un doble efecte: «D’una banda, l’eliminació del semàfor i instal·lar una passarel·la per a vianants ens ha permès descongestionar la rotonda de la Comella i ha millorat la fluïdesa del trànsit, però també ha tingut una part perversa que es deu a l’incivisme de molts conductors que no respecten el límit de velocitat», va explicar Bonell. Aquest «incivisme» ha provocat un augment considerable de la sinistralitat en aquest punt, tot i que no és considerat com a negre. «El que sí que està clar és que s’ha detectat un increment dels accidents i que la velocitat és, en general, anormalment alta. L’única solució que se’ns acut és col·locar un radar que obligui a reduir la velocitat», va detallar el cap de l’àrea. Tot i això, va destacar que, en cap cas, l’afany tant de la Policia com de Mobilitat és «recaptatori», sinó que «la nostra vocació és dissuadir i la prova és que els radars d’arreu del país estan molt caracteritzats». El nou aparell que s’instal·larà davant el Comunal també serà senyalitzat degudament i controlarà que els conductors no superin els 60 km/h, en ambdós sentits de la marxa.

En una línia similar, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va lamentar que «si els ciutadans no són conscients de les limitacions que és conduir un vehicle els hi haurem d’imposar d’una altra manera».

Culpa de la velocitat

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i Marsol van coincidir amb el cap de l’àrea de Mobilitat a l’hora d’apuntar que «els darrers accidents en aquest punt han estat culpa de l’accés de velocitat i també que la CG1 en aquest tram té una connotació urbana malgrat semblar una via ràpida». Tal com va avançar Bonell, l’Administració ja ha adquirit l’aparell que s’instal·larà en les pròximes tres o quatre setmanes. «A l’agost sempre hi ha una aturada tecnològica i no podem concretar una data exacta, però és 100% segur que quan la gent torni de vacances, el radar ja estarà en marxa», va avançar.

Últim accident

Segons va informar la Policia, una ferida lleu va ser el balanç de l’accident que es va produir diumenge a la CG1 davant l’Estadi Comunal. En el sinistre s’hi van veure implicats dos vehicles, un amb matrícula andorrana i l’altre, espanyola. El cos d’ordre va detenir el conductor d’un dels vehicles perquè va donar 1,19 grams d’alcohol per litre de sang en el posterior control. És el mateix punt en què el passat 21 de maig l’atleta Leyre de la Rua i una altra persona van resultar ferides, després que un conductor que circulava en sentit nord va perdre el control del seu vehicle i va «sortir volant» per acabar xocant contra unes pilones, van indicar aleshores els testimonis de l’incident. L’atleta, que forma part de la delegació andorrana, havia de participar en els Jocs dels Petits Estats, però no ho va poder fer a causa de les lesions que va patir.