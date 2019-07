Prestacions tecnològiques a les ambulàncies

Dos Mercedes Sprinter, per valor d’uns «40.000 o 50.000 euros» s’han incorporat a la flota de vehicles destinats al transport sociosanitari que realitzen nou tècnics de la Creu Roja Andorrana, que fins ara es limitava a tres furgonetes. L’adquisició d’aquests dos vehicles comporta la incorporació, entre d’altres prestacions, de «tecnologia d’última generació per al muntatge de les cadires per tal d’adaptar l’interior a les necessitats dels usuaris de cada servei», segons va exposar el director general de l’entitat, Jordi Fernández.

La principal característica dels vehicles és que duen incorporat el sistema alemany Rollibox, que «permet tenir un vehicle completament lliure d’espai però, alhora, es pot adaptar tant a persones amb cadira de rodes com a d’altres que van en seients» va detallar el cap de l’àrea de Logística, Prevenció, Socorrisme, Formació i Emergències de l’entitat, Quim Fenoll.

D’altra banda, entre l’equipament també destaca un sistema de protecció al reposacaps, el qual «no es disposava fins ara», de manera que quan es pugi una persona amb cadira de rodes «es pot adaptar per tal de reduir l’afectació en cas d’un accident».

Igualment, Fenoll va remarcar que entre les noves característiques del vehicle també hi figura un sistema d’ancoratge «que funciona automàticament i ens dona molta fiabilitat» i d’un sistema de climatització autònom «per garantir la salubritat dels nostres usuaris».

La compra dels dos vehicles s’ha pogut realitzar gràcies a l’aportació anual de 30.000 euros que la Creu Roja rep per part de l’Associació de Bancs d’Andorra (ABA), fet que «permet anar renovant aquests vehicles pel servei de transports» tal com va sostenir el director general de l’entitat.