El TS reafirma la vulneració del dret a la intimitat del docent recurrent

La Sala Administrativa del Tribunal Superior va reafirmar en un aute del passat 3 de juliol que la Batllia ha d’executar la sentència dictada el 21 de febrer d’enguany en què estimava parcialment el recurs d’apel·lació del docent que ha recorregut diversos edictes de cobertura de places de professor contra l’aute del 12 d’octubre del 2018 i en què declarava que el Govern havia vulnerat el dret a la intimitat del recurrent.

Tal com el professor havia indicat en el seu recurs d’apel·lació, en el marc d’un dels edictes de cobertura de places, l’administració havia procedit a «donar vista i còpia a la resta de participants en el procés selectiu del seu recurs i expedient administratiu». Uns documents que contenien, concretament, dades personals relatives al nom i número de passaport, l’adreça particular i electrònica i el número de telèfon, a més de l’entrevista laboral per ser professor suplent per compte de l’administració i l’avaluació laboral del temps en què va exercir aquest càrrec.

Després de la sentència del TS, el docent va presentar el passat 18 d’abril a la Batllia la sol·licitud d’execució, però vuit dies després el batlle en funcions de guàrdia va emetre un aute en què rebutjava l’escrit presentat pel professor, de manera que el darrer va decidir interposar-hi un recurs d’apel·lació. El TS, però, acaba d’anul·lar l’aute del Tribunal de Batlles i ha retornat les actuacions a aquesta mateixa instància en considerar que és a qui correspon l’execució de la sentència.

Malgrat que l’aute apel·lat afirma que la resolució del Superior «s’ha dictat en un procediment especial de protecció de drets fonamentals i, per tant, és merament declarativa i no necessita d’execució», l’Alt Tribunal recorda que la mateixa sentència «també estableix unes prohibicions al Govern sobre quina informació no pot ser facilitada a la resta d’interessats, de manera que pot sol·licitar-se la seva execució en tractar-se d’una obligació de no fer». En aquest sentit, el Superior va resoldre que el Govern ha d’emetre una notificació a la resta de candidats de la resolució de la Batllia on aquesta vegada ometi les dades personals del docent, així com qualsevol referència al seu informe psicològic.