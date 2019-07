Detinguts dos joves per ocupar de forma il·legal un xalet a la capital

La Policia va detenir el passat dimarts 2 de juliol dos joves residents de 19 i 20 anys per haver ocupat il·legalment i fer ús d’un xalet de segona residència d’uns residents ubicat als entorns de l’Ambaixada de França, a Andorra la Vella. Segons van informar fonts de la Policia, una patrulla va acudir a inspeccionar la zona entre les deu i les onze de la nit i en detectar els joves va procedir a la seva detenció per un delicte de violació de domicili i un altre contra el patrimoni. En la mateixa intervenció, els agents també van controlar un menor de 15 anys.

Els agents intervenen en un bar del Serrat perquè un home en estat d’embriaguesa hi causa danys materials

Durant la setmana passada, el Cos de la Policia va detenir fins a 11 persones per donar positiu en el control d’alcoholèmia. Entre aquestes, hi ha l’home resident de 38 anys que va accidentar-se el passat diumenge a les 19.30 hores a la CG1, a l’alçada de l’Estadi Comunal, i que va ser detingut posteriorment en donar 1,19 g/l. A banda d’aquest conductor, el passat dissabte, un resident temporal de 49 anys va ser interceptat a les sis de la tarda amb una taxa de 2,56 g/l en un control rutinari i un resident de 34 anys, a les 2.20 de la matinada amb una taxa d’1,11 g/l. Tots dos, en el marc de la campanya d’alcoholèmia iniciada el passat 1 de juliol amb l’objectiu de disminuir els accidents a les carreteres i la sinistralitat.

A banda d’aquestes detencions, els agents van haver d’intervenir el 5 de juliol a les 20.45 hores en el bar d’un hotel del Serrat perquè un client al qual van negar servir-li més begudes alcohòliques en presentar símptomes d’embriaguesa va procedir a trencar mobiliari de l’establiment davant de la negativa. L’home, resident de 45 anys, va ser detingut per un delicte de danys, ja que va trencar un centre floral, dos gerros de flors i una palmera valorats en un total de 992 euros.

En d’altres àmbits, la Policia va procedir el passat 3 de juliol a Escaldes-Engordany a la detenció d’una dona i un home no residents de 27 i 30 anys, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic perquè van agredir-se mútuament en el marc d’una discussió. En un control rutinari al Pas de la Casa, agents del cos de seguretat van interceptar el dia 2 de juliol un resident de 41 anys amb dos grams de cocaïna i, a la frontera francoandorrana, un no resident de 35 anys amb 0,6 grams.