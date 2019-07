Un juny «d’extrems»

Dels 1,5 graus sota zero als 39,4. El juny ha estat «un mes d’extrems» si es tenen en compte les temperatures registrades. La mínima, d’1,5 graus sota zero, va registrar-se el dia 12 a l’estació meteorològica de les Salines, el que representa la temperatura més baixa per a un mes de juny des que es tenen dades en aquesta estació, que data del 2001. La temperatura més elevada, de 39,4 graus, en canvi, va assolir-se a la Borda Vidal el dia 28. Així es desprèn de les dades que consten al Butlletí Climàtic que elabora l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA).

Des de l’IEA, posen de relleu que aquest mes de juny va registrar-se, per una banda, gelades força generalitzades el dia 12, just després de la nevada que va produir-se el dia abans, i per l’altra, una onada de calor de sis dies que va començar a finals de mes i va allargar-se fins a principis de juliol. Pel que fa a les precipitacions, el mateix informe indica que els valors registrats han estat inferiors als normals per a aquesta època de l’any.

D’entre els registres més destacables, hi ha la temperatura mitjana a la central de FEDA, que s’ha situat per sobre de la mitjana del període 1981-2010. Si bé aquesta era de 16,1 graus, enguany ha arribat als 17,6. De fet, en aquesta mateixa estació, el dia 28 de juny van assolir-se els 35,8 graus, una xifra que igualaria els 36 als quals va arribar-se el mes de juny del 1935.

De tota manera, l’onada de calor també ha deixat inversions tèrmiques ben curioses. El refredament en altitud s’ha vist limitat i, per exemple, a Engolasters durant dues nits la temperatura mínima va ser de 21 graus, el que representa un nou rècord de temperatura mínima. Fins ara, se situava en els 20 graus, una temperatura que també s’havia donat en fenòmens d’inversió tèrmica durant els períodes caniculars registrats als anys 1982, 1983 i 1987.