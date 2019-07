Els andorrans ensorren els d’Egipte en el segon duel

La selecció absoluta d’hoquei continua amb la seva ratxa de victòries i ahir va derrotar la d’Egipte per 1-8 després de guanyar diumenge a Gran Bretanya. En aquest sentit, el seleccionador Climent Padrós va indicar que «hem plantejat l’enfrontament amb l’objectiu d’anar a buscar el partit des del primer minut. Hem fet pressió a tota la pista i ells gairebé no han pogut passar de mig camp. Hem anat a buscar el gol average perquè si hi havia algun empat a Moçambic o Anglaterra ens afavorís a nosaltres, però al final no ens ha fet falta».

I és que, a la mitja part els andorrans ja portaven tres gols d’avantatge. A la represa, van anar sumant fins a arribar al 8-0 i no va ser fins a l’últim segon que els egipcis no van marcar. Pel que fa als gols, els autors van ser Gerard Miquel (4), Llorenç Miquel (2), Marc Pallarès i Anton Borrell. Karim Abdelaal va ser l’únic anotador d’Egipte. Malgrat el resultat, Padrós va apuntar que «hem generat moltíssim i ens ha faltat efectivitat, el resultat ha estat una mica curt».

Avui toca enfrontar-se a Moçambic a les 16.00 hores i Llorenç Miquel va valorar que «ens jugarem la primera plaça de grup. És un partit súper important per a nosaltres perquè si guanyem, optarem a jugar dimecres l’eliminatòria per decidir si podem anar a jugar el Mundial A contra els vuit millors del món. En tot cas, si no passéssim l’eliminatòria, ens interessa quedar primers de grup perquè l’encreuament seria contra l’últim del Mundial A, que sempre és més fàcil. Ara ho tenim tot a les nostres mans».

Quant al rival, Padrós va destacar que «és una selecció molt bona. Tenen sis portuguesos i és un equip que té molt ofici, surt molt bé a la contra, defineixen molt bé davant de la porteria, quan arriben saben molt bé què han de fer i vas amb el seu joc al contraatac. Plantejarem un partit molt seriós tant en atac com en defensa i ja veurem com va».