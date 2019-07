Luz, encès amb el club

El dret a tanteig no acostuma a fer gaire gràcia als jugadors. I Rafa Luz no n’és una excepció. Ahir es va donar a conèixer la llista dels jugadors que n’estan subjectes i hi figuren quatre tricolors: Andrew Albicy, Dylan Ennis, David Walker i Rafa Luz. Aquest últim ahir va fer un tuit amb quatre emoticones que deixaven entreveure que no estava gaire content amb la decisió del MoraBanc Andorra.

Alguns seguidors del jugador van desxifrar el jeroglífic com un «no m’ho puc creure, no sé on jugaré a bàsquet». I és que el dret de tanteig complica una mica tot el procés dels fitxatges. A partir d’ara, els jugadors tindran fins al dia 20 de juliol per acceptar i firmar una sola oferta i presentar-la a l’ACB. Si això passa, el club d’origen té cinc dies naturals per igualar-la i, així, retenir-lo. Si no ho fa, el jugador passarà a formar part del club pel qual ha signat durant el dret de tanteig.

Fins aquí tot correcte. El problema és que Rafa Luz ja tenia un preacord amb l’UCAM Múrcia. D’aquesta manera, els murcians tindran fins al 20 de juliol per presentar una oferta que el MoraBanc podria igualar per tal de retenir-lo. En cas que no es presenti cap contracte, l’equip murcià podria negociar un traspàs amb el club tricolor, que conservaria els drets vers el jugador brasiler.

Ibon Navarro va coincidir amb Soko a l’UCAM Múrcia i va ser capaç de treure el millor del jugador britànic

Si el cas de Luz ja sembla complicat d’entendre, encara s’embolica més si tenim en compte que a la llista de jugadors sotmesos a dret de tanteig també hi ha Ovie Soko, jugador de l’UCAM Múrcia. Aquesta coincidència ha encès els rumors d’un possible intercanvi entre el brasiler i el britànic. De manera que Luz jugaria a Múrcia i Soko, a Andorra. El clàssic intercanvi de cromos, vaja. I és que, Ibon Navarro coneix bé el britànic. De fet, van coincidir a l’equip universitari durant la temporada 2018 i va saber treure el millor del jugador. Tot i això, des del club tricolor han afirmat que avui dia no hi ha res.

Però, fa uns dies Soko es va acomiadar a través d’Instagram de l’afició de Múrcia després de tres anys formant part del club. «Als fans de Múrcia, gràcies per tot. M’enduc records espectaculars i moments difícils dels útlims tres anys. M’heu fet formar part de la vostra família i he après sobre la passió dels murcians. Ens heu donat molt suport durant aquesta temporada complicada i tot l’equip n’està molt agraït. Gràcies a Alejandro Gómez per brindar-me l’oportunitat de formar part de l’equip. Us desitjo tots els èxits possibles en un futur. Us estimo», deia en el missatge.

Ara caldrà esperar aquests dies i les possibles ofertes que es formulin però Luz no és l’únic jugador molest. Tot i que no és el seu cas ja que, va rebre una oferta per dos anys més que va rebutjar, en general consideren que seria més fàcil que el club els fes un contracte. Així es facilitaria tot.

Albicy i Ennis

Si el cas de Luz és difícil d’entendre, encara ho és més el d’Albicy i Ennis. Ja fa dies que se sap que els dos jugadors abandonen els club tricolor. Aleshores, com és que estan a la llista de jugadors sotmesos a dret de tanteig? Els clubs fan la trampa de posar l’oferta de manera que, si en algun moment els jugadors tornen a Espanya, cobrarien diners. Aquest fet després pot generar problemes, com ja va passar amb De Colo quan va voler fitxar pel Reial Madrid i el València Basket. Es va haver de pagar molts diners per alliberar els seus drets.

Tot i això, és una pràctica bastant habitual. De fet, dels 16 jugadors que estan inclosos a la llista, de moment, set d’ells ja han fitxat per un equip estranger. Com Dylan Ennis, que ho ha fet pel Mònaco i Andrew Albicy, que forma part del Zenit.