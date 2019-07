Ribas, Vives i Oriola aprofiten la visita al Nike Camp per parlar dels fitxatges

Els equips de la Lliga Endesa s’estan preparant per al curs vinent i cada dia s’anuncia algun fitxatge. En aquest sentit, i durant la seva visita al Campus Nike, el jugador del València Basket, Guillem Vives, va indicar que «estem expectants, hem fitxat a un 4 i ja veurem com anem avançant. Perdem jugadors importants, com el Rafa Martínez però ja veurem com va evolucionant».

El València ha fet pocs moviments de moment però un dels clubs que s’està reforçant amb jugadors de més nivell és el Barça Lassa. En aquest sentit, Vives va valorar que «sobre el paper han fitxat jugadors molt importants però ja veurem com avança tot. La tornada de Mirotic canvia una mica el panorama de la lliga i ja veurem. Estan fent un gran equip, com cada any. Crec que la lliga serà molt competitiva, sobretot amb el nivell que ha pujat el Barça. La tornada d’un jugador de l’NBA marcarà diferències i serà espectacular veure-la».

Així mateix, el jugador blaugrana Pau Ribas va apuntar que «és complicat que jugadors d’NBA tornin a Europa i més si tenen recorregut allà. Però el bàsquet europeu és diferent, hi ha molta més competència i competitivitat. És bàsquet pur, amb menys espectacle». Tot i això va confessar que «fitxar grans jugadors ajuda a fer grans equips però ara queda el més difícil: treballar».

Per la seva banda, el pivot del Barça, Pierre Oriola, va destacar que «estan sent unes setmanes molt intenses, presentant gairebé cada dia un jugador. Sembla que està quedant un molt bon equip».

«El club ha fet un esforç per fitxar aquests jugadors, són oportunitats que ha tingut al mercat i les ha aprofitat. Crec que el Barça sempre ha d’anar pels millors jugadors i aquest any ho ha fet. Però cal tenir en compte l’adaptació d’aquests jugadors. A priori Higgins ha estat el segon millor anotador de l’Eurolliga i dues vegades campió d’Europa; Davis ha estat en el cinc inicial de l’Eurolliga; Mirotic ve de fer grans temporades a l’NBA; si es completa el fitxatge de l’Àlex, també ho és. Tots els fitxatges són d’alt nivell però haurem de treballar de valent per complir les expectatives», va afegir.