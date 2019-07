L’Ajuntament de la Seu incorpora noves regidories

El cartipàs de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per aquesta legislatura, que es va aprovar ahir en ple extraordinari, incorpora tres noves regidories, d’entre les quals en destaca una de dedicada als Projectes estratègics de la ciutat, com ara l’impuls de l’aeroport, la implantació dels estudis d’Inefc o la candidatura per reconèixer la catedral de Santa Maria com a Patrimoni Mundial. El màxim responsable d’aquesta àrea serà el vicealcalde, figura que ostentarà durant els primers 27 mesos el republicà Francesc Viaplana, quan es preveu que l’actual alcalde de Junts, Jordi Fàbrega, el rellevi fins al final del mandat. El primer edil tindrà una dedicació del 85%, tres dels quatre tinents d’alcalde (Marian Lamolla, Joan Gurrera i Carlos Guàrdia) cobriran mitja jornada, i dues regidores més, Núria Tomàs i Carme Espuga, treballaran un terç i un quart respectivament.



Les altres dues regidories de nova creació al consistori alturgellenc estan vinculades al patrimoni. Així, Núria Tomàs assumeix la de Patrimoni natural, i Carlos Guàrdia la Patrimoni cultural i museus. A més, s’ha decidit continuar apostant per l’àrea específica de Treball fronterer que es va posar en marxa en l’anterior legislatura i que ara passa a ocupar Carme Espuga, tot i que dependrà de la tinença d’alcaldia de Desenvolupament local i ocupació, que lidera Mireia Font. La regidora també s’encarregarà dels àmbits d’Empresa i ocupació, Turisme i Fires i mercats, a més del de Transparència i bon govern, que depèn de Serveis socials i cultura.



Pel que fa a la dedicació prevista pels membres de l’equip de Govern, serà d’un 85% en el cas de l’actual alcalde, Jordi Fàbrega, el qual percebrà un sou anual brut de poc més de 40.000 euros. D’altra banda, tres tinents d’alcalde treballaran a mitja jornada i cobraran uns 20.000 euros anuals; la regidora que hi dedicarà un terç percebrà més de 12.000 euros, i la que ho fa a un 25% prop de 10.000. Sobre aquestes retribucions, el vicealcalde Francesc Viaplana va explicr que són inferiors, en proporció, a les que ells cobren per la seva feina en empreses privades.