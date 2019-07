Les obres de la carretera d’accés a França estaran acabades a l’octubre

Les autoritats franceses van assegurar ahir que les obres que s’estan realitzant a la carretera que connecta el Pas de la Casa amb França, la RN22, estaran enllestides a finals d’octubre. Cal recordar que els treballs s’estan realitzant després que una esllavissada del mes d’abril obligués a tancar l’accés durant 18 dies. A finals d’octubre es podrà tornar a circular pel traçat inicial de la carretera. Així es va fer saber al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, al ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i a la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que ahir es van desplaçar a Tolosa per reunir-se amb el prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot.



La reunió va servir perquè el nou Govern es donés a conèixer i per analitzar la cooperació transfronterera dels dos països. En aquest sentit, Gallardo va afirmar que «és una molt bona notícia que la carretera recuperi el traçat original a finals d’octubre ja amb la fixació d’aquella part de la muntanya» i va agrair «la urgència i la rapidesa» amb la qual França va actuar per solucionar els problemes que el tall va ocasionar, especialment als ciutadans del Pas de la Casa. També pel que fa a l’accés que connecta els dos Estats, Gallardo va exposar a les autoritats francesos de com evolucionen els treballs d’embelliment de la localitat encampadana.

Les millores a la RN-20, sota calendari

Per la seva banda, França va informar que els calendaris que s’havien fixat per dur a terme les actuacions de millora a la RN-20 i que estan costejades pels dos països estan avançant segons el previst. Cal recordar que l’acord signat la legislatura passada preveu una inversió total de 22 milions d’euros, dels quals el Govern es va comprometre a invertir-ne 10,5 fins al 2023. A finals de març les autoritats de l’Arieja temien que les obres es poguessin alentir per problemes amb els terrenys per arranjar la carretera. Ahir, però, les autoritats francesos no van alertar de cap incompliment de calendari a l’Executiu.

Lluita contra el contraban

Pel que fa a la lluita contra el contraban, el ministre de Presidència va indicar que el «balanç del treball que s’està fent és positiu» i que la voluntat és seguir «enfortint la col·laboració i els recursos que s’hi destinen». Segons Gallardo, es va valorar la bona coordinació que hi ha tant a nivell de la duana com de la policia, així com les formacions conjuntes que es realitzen.



Col·laboració entre els dos països per donar sortida als productes agrícoles andorrans

La reunió entre l’Executiu i la prefectura d’Occitània també va servir per posar sobre la taula una col·laboració entre els dos Estats en matèria agrícola. Segons va indicar el ministre de Presidència, Jordi Gallardo, hi ha voluntat de «donar sortida als productes agrícoles que es fan aquí a Andorra». S’està parlant de trobar «una certa comercialització», així com «d’intercanviar coneixement i experiències» per ajudar als ramaders i pagesos del país.

Per la seva banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va fer un balanç positiu dels treballs que s’estan duent a terme en matèria de transició energètica. En la mateixa línia, Calvó va explicar que tenen intenció d’intercanviar experiència amb els veïns del nord per diversificar el sector agrícola. «Ara que tenim tancat el capítol de mercaderies en el marc de la negociació de l’acord d’associació amb la UE, hem de buscar maneres de diversificació i pensem que tota l’experiència que tenim a prop així com conèixer d’altres projectes ens pot ajudar», va considerar la ministra.