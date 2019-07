El PS vol que el Fons de Reserva de Jubilació inverteixi en habitatges

La iniciativa legislativa que el PS cuinava des de fa un parell de setmanes per fer front a la problemàtica de l’habitatge anirà finalment «lligada a la pèrdua de gairebé 55 milions d’euros del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ)», tal com va assegurar ahir la consellera general Rosa Gili.

Així doncs, de la mescla d’aquests dos ingredients ha sorgit una proposició de llei que consisteix en què el 10% del patrimoni del FRJ durant els propers quatre anys, el qual els socialdemòcrates estimen que serà «entre 125 i 130 milions d’euros», vagi destinat a la compra i rehabilitació d’immobles perquè es puguin posar al mercat «a preus assequibles».

«Hi ha una part de l’origen de la Llei del Fons de Reserva de Jubilació que tracta de buscar una major diversificació d’aquesta gestió. I a la vegada que aconseguim aquest objectiu injectem recursos a l’economia per millorar la situació de l’habitatge al nostre país» va declarar el president del grup parlamentari del PS, Pere López.

Pisos socials

Per tal de «regular un mercat desbocat» i facilitar l’accessibilitat a col·lectius vulnerables, dins d’aquesta proposició de llei s’afegeix una clàusula que garantiria que un mínim del 15% del parc immobiliari aniria destinat a habitatges amb finalitats socials, mentre que un mínim d’un 5% es reservaria per a habitatges estudiantils. En el cas dels lloguers socials, el preu no podria superar el terç dels ingressos mensuals de l’inquilí. Atès que aquest import podria comportar pèrdues, Gili va assegurar que seria el Govern qui «compensaria aquesta diferència» per vetllar per «l’equilibri financer». Per a la resta d’habitatges es fixaria un preu que permetria, com a màxim, un marge d’explotació del 2%.

A més, per aconseguir aquestes propietats s’hauria de seguir els valors de mercat estipulats a partir de l’1 de juliol de 2019 en base a uns peritatges i a un descompte del 10% en el cost d’adquisició dels immobles. «No voldríem que vist que hi haurà aquesta injecció econòmica per la compra d’habitatges això provoqués una inflació d’aquests preus» va expressar la dirigent socialdemòcrata.

«Aquest canvi de model que proposem fa que surtin al mercat de lloguer pisos a preus més baixos, per tant és una mesura deflacionista que regula tot el mercat del lloguer a la baixa i que a més els diners finals del pressupost de l’Estat van a parar al FRJ per garantir també aquesta rendibilitat» va sintetitzar López, qui va considerar que la proposta del PS «és una fita important i molt decidida per aportar solucions al tema de l’habitatge».

Altres objectius

D’altra banda, López va posar en valor que l’entrada en vigor d’aquesta llei generaria llocs de treball en el sector de la construcció «per les tasques d’adequació i rehabilitació». En aquest sentit, la consellera del PS va afirmar que la mesura també persegueix la voluntat de «donar un impuls important en la lluita contra el canvi climàtic» a partir de la rehabilitació d’immobles «seguint les normes mediambientals».

Receptivitat de la proposta

La presentació d’aquesta proposició de llei abans de l’estiu rau en la necessitat «d’avançar i trobar una solució ràpida a un problema greu», raó per la qual Gili va justificar que no serà fins al setembre quan es reuniran «amb totes aquelles entitats concernides», entre les quals va destacar l’AGIA, la CEA, l’Acoda o el sector bancari. «Evidentment estem oberts a fer esmenes i fins i tots no ens prohibim a fer-nos-les a nosaltres mateixos si hi ha alguna entitat que ens aporti elements que siguin rellevants» va pronunciar Gili.

Quant a la receptivitat que pugui tenir la iniciativa respecte a la resta de grups parlamentaris, la consellera va encoratjar-los a que «s’arromanguin amb nosaltres» tenint en compte que «ha estat un dels temes estrelles de la campanya».

Congelació dels lloguers

En relació al manteniment d’algunes mesures urgents com la congelació dels lloguers, la consellera socialdemòcrata va dir que «s’han de valorar les afectacions que pugui tenir sobre el mercat». Amb tot, Gili va mostrar-se contundent a l’hora de qualificar la congelació dels lloguers com «un pegat que aguanta mentre aguanta» i va assenyalar la possibilitat que es puguin disparar els preus un cop s’aturi el mercat. «És una solució temporal que s’ha trobat però que no s’ha arreglat el problema» va cloure Gili.