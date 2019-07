Tal dia com avui de fa 2 anys

L’atur deixa de ser la principal preocupació dels ciutadans. El primer observatori del 2017 del CRES va reflectir una menor preocupació de la ciutadania per la manca de feina al Principat al mateix temps que un increment de la inquietud pels baixos salaris.

Els fitxers de càmeres de videovigilància creixen un 42%. La memòria anual de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades va recollir el registre de 62 nous fitxers de càmeres de videovigilància fruit del creixement d'aquests aparells en comunitats de propietaris i comerços.

Els Castellers de Barcelona, al Roser de la Massana. La colla de la capital catalana va unir-se a l'actuació dels Castellers d'Andorra en el marc de les festes massanenques que aquell any van retre homenatge a l'escriptor Antoni Morell i Mora.

Tres dies per completar l'Eufòria. La parella guanyadora de la cursa de 233 quilòmetres va necessitar de gairebé 69 hores per completar la major fita de l'Andorra Ultra Trail Vallnord.

El protagonista: Albert Coma

Quan encara s’estava dissenyant el projecte de construcció de la plataforma de Soldeu per acollir les finals de la Copa del Món del 2019, l’aleshores president de la FAE, Albert Coma, va indicar que «si no es tirava endavant, l’esdeveniment no estaria a l’alçada de la competició». Per això, va reivindicar la necessitat de comptar tant amb la pista Avet com de l’Àliga.