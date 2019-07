Lescano, 10è al Trofeu de la Reina i primer al Mediterrani

Marcel Lescano ja s’està preparant per a la Copa del Rei que se celebrarà del 27 de juliol al 3 d’agost. Després de la seva actuació del cap de setmana. Al Trofeu de la Reina, on van ser desens, es van trobar amb complicacions perquè, tal com va exposar el regatista, «ens van ajuntar amb la categoria OCR 1 perquè només hi havia dos vaixells de la nostra categoria, l’OCR 0. Aleshores, amb la compensació de temps sortíem perjudicats nosaltres». Pel que fa al Circuit del Mediterrani, van ser-ne els campions.

D’aquí a dues setmanes, l’equip afrontarà el repte d’enfrontar-se a equips professionals de tota Europa aquest cop, però, en la seva categoria. «Tornarem a anar amb el TP52 i podrem competir a ORC 0 perquè hi ha una desena d’inscrits». «Estem entrenant dissabtes i diumenges al matí i a la tarda. Són moltes hores per endavant però estem més que preparats perquè hem entrenat molt fort durant tot l’any per poder fer un bon paper en aquesta competició», va assegurar.