Andorra viatja a San Marino amb un equip ple de cares noves

Durant la presentació, De Santiago va remarcar davant la ministra d’Esports, Sílvia Riva, la importància d’invertir en unes instal·lacions cobertes, ja que, quan plou, els jugadors no poden entrenar. Així mateix va considerar que és un fet a tenir en compte sobretot ara que s’acosten els Jocs dels Petits Estats d’Europa d’Andorra 2021 perquè el tenis és una de les disciplines obligatòries.

Malgrat que l’equip viatgi aquesta setmana, la incertesa envolta aquesta participació en la Copa Davis. I és que encara no saben contra quins quatre països del grup 4 els tocarà enfrontar-se. Tot i això, el president, Àlex de Santiago, que farà les funcions de capità, està convençut que aniran a «fer l’impossible fins a l’últim segon i lluitarem fins l’últim punt».

L’equip que presenta la federació de tenis per anar a la Copa Davis està plagat de cares noves. Després d’estrenar-se als Jocs dels Petits Estats de Montenegro, el director tècnic, Ricardo Rodeiro, serà el número 1 dels tricolors. Èric Cervós guanya galons i serà el número 2. Un altre debutant, el barceloní Jesús Muro, i el benjamí del grup, Guillermo Jáuregui, completen l’equip. Tots quatre es van mostrar molt motivats per anar a totes a la 19a edició de la competició.

Per Anna Ribas

