Més d’un centenar de cantants al Pas de la Casa

Actuació amb nombrosa participació la que es porta a terme avui al Pas de la Casa. Més d’un centenar de cantants dels cors rock d’Encamp i d’Andorra prenen part a l’església de Sant Pere a les 21.30 hores al cicle musical Encamp en clau de llum.

Les dues formacions interpretaran un extens repertori, amb cançons àmpliament conegudes, entre les quals destaquen les de la pel·lícula West Side Story de Leonard Bernstein, així com temes de cantants i grups internacionalment famosos com Michael Jackson, Katy Perry, Justin Timberlake, Queen o U2.

Demà, a Encamp, el cicle continuarà amb l’actuació dels Love it, que actuaran a Sant Romà de les Bons a les 22.00 h. Porten a escena clàssics del jazz i versions de pop i rock populars adaptades a l’estil del gipsy jazz. Hi haurà peces de Rihanna, Survivor, Michael Jackson o Lady Gaga, o dels clàssics del jazz com Take the a train, Orange Colored Sky, It don’t mean a thing o Lullaby of Birdland.