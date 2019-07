Crèdit Andorrà implanta la primera ‘hiperacceleradora’

Scale Lab Andorra és el primer projecte d’hiperacceleració adreçat a start-ups en fase de creixement que vulguin desenvolupar tant el seu producte com el mercat en general. Així ho va presentar ahir el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital de Crèdit Andorrà, Joan Ramon Mas, qui va assegurar que amb aquesta iniciativa es vol «fomentar el talent, donar suport a empreses en fase de creixement i generar valor afegit als clients», que podran invertir en producte financer vinculat a empreses amb «un elevat potencial».



Crèdit Andorrà, per la seva banda, combinarà el finançament i accions d’assessorament per facilitar la consolidació i l’expansió de les companyies seleccionades. Aquest nou projecte, pioner al país, té la voluntat d’adaptar-se a un entorn 4.0 dins «un mercat emergent que és motor de la innovació», com és de les start-ups, va concretar Mas.

L’expert en emprenedoria i innovació, Xavier Estaran, va explicar que en aquest primer any de programa s’han presentat 300 empreses de 33 països diferents, tot i que gairebé el 58% són espanyoles i poc menys del 2%, andorranes. Des de l’entitat es va fer un procés d’anàlisi de les propostes i es van seleccionar 15 projectes. Ara, el comitè assessor n’haurà d’escollir entre cinc i set, que seran les que finalment rebran el finançament de fins a 500.000 euros i el suport durant el segon semestre de l’any. El mateix expert va informar que s’han prioritzat certs sectors com poden ser la mobilitat, la salut, el turisme, el comerç, l’oci o l’esport.

Estaran també va exposar que en aquesta primera edició la majoria d’entorns en què se cercaran possibles instal·lacions seran a Espanya i França, tot i que Mas va afegir que a mesura que el projecte sigui més conegut esperen rebre més propostes andorranes o que l’empresa, sigui d’on sigui, acabi creant un vincle amb el país.



Finalment, el director de Comunicació Corporativa va reconèixer que tot plegat es tracta de productes de «molt alt risc i amb baixa liquiditat», tot i assegurar que a mig-llarg termini podrien arribar a retorns del 8 o 10%. Malgrat tot, el director de Gestió d’Actius de l’entitat, Ignacio Fonseca, va destacar que amb «els tipus d’interès tan baixos» es volen oferir als clients la «possibilitat d’inversions» que siguin interessants per a la diversificació del seu patrimoni.